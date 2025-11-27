قطاع النسيج : شركة تركية تنوي الاستثمار في تونس

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

أعلنت وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي في تونس أنها استقبلت يوم 24 نوفمبر 2025 محمود فانلي، الرئيس التنفيذي لشركة VANTELA التركية المتخصصة في النسيج، وذلك في إطار مهمتها الهادفة إلى الترويج للاستثمار الأجنبي وتطويره.

ووفقًا لوكالة النهوض بالاستثمار الخارجي في تونسفقد أكد مسؤولو الشركة التركية إثر اللقاء رغبتهم في الاستثمار في تونس، مشيرين إلى أنهم شرعوا بالفعل في الإجراءات اللازمة، بمرافقة من مصالح وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي ف.

وأضافت الوكالة أن الوفد التركي أعرب عن اهتمامه بالمقومات التي يوفرها الموقع التونسي، وعلى رأسها اليد العاملة المؤهلة، والقرب الجغرافي من أوروبا، فضلًا عن الظروف المشجعة التي تُمنح للمستثمرين الأجانب.

وتجدر الإشارة إلى أن قطاع النسيج والملابس يشهد حاليًا نموًا ملحوظًا تؤكده بيانات الأشهر التسعة الأولى من سنة 2025، حيث سجلت الاستثمارات الأجنبية المباشرة في هذا القطاع ارتفاعًا بنسبة 27.9%، منتقلة من 135.9 مليون دينار في 2024 إلى 173.8 مليون دينار خلال الفترة نفسها من 2025.

وأعادت وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي التأكيد على التزامها بمرافقة المستثمرين الدوليين في جميع مراحل مشاريعهم، مرحّبة في الآن ذاته بالاهتمام المتزايد الذي تبديه الشركات التركية تجاه الوجهة التونسية.

