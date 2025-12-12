قطاع النسيج والملابس … مسار شامل لدعم البنية التحتية

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

شهد قطاع النسيج والملابس نقلة نوعيّة في السّنوات الأخيرة، وتمكن من مواكبة النماذج الاقتصادية المعتمدة على الصعيد الدولي، والتي تغيّرت جذريًا، حيث أصبح الاقتصاد الدائري ومكوّنات التجديد والتكنولوجيا العالية من أهم ميزاته، مما يتيح للشركات التونسيّة فرصة التموقع في سلاسل القيمة بالنسبة لألبسة الموضة والأزياء الفاخرة والنسيج التقني.

ويؤكد الفاعلون في القطاع على أهمية تحسين الإطار القانوني والتشريعي للقطاع، وتعزيز التسويق الرقمي لصورة تونس في الأسواق العالمّية، إلى جانب تنسيق الجهود بين مختلف المتدخلين لإطلاق صالون وطني للنسيج والملابس، ومزيد إحكام تنظيم المشاركة الوطنيّة في الصالونات والمعارض الدوليّة، فضلاً عن وضع إطار مؤسسي للتعاون بين مركز النهوض بالصادرات والجامعة التونسية للنسيج والملابس مع تشريك مختلف الهياكل المتدخلة في القطاع.

تعزيز جاذبية القطاع

في هذا الصدد، أكّدت وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة فاطمة الثابت شيبوب، الأربعاء الفارط، خلال إشرافها على تظاهرة إطلاق البنية التحتية الجديدة لدعم تنافسية قطاع النسيج والملابس بالمركز الفني للنسيج ببن عروس، أنّ قطاع النسيج يُعد من أهم القطاعات الصناعية في تونس، حيث يُساهم بـ 30% من مواطن الشغل الصناعية و30% من المؤسسات الصناعية، إضافة إلى انتشاره في مختلف الجهات من الشمال إلى الجنوب.

كما صرحت الوزيرة بأنّ تطور القطاع مكّن تونس من تحقيق ميزان تجاري إيجابي مع الاتحاد الأوروبي بفضل صادرات تفوق واردات النسيج، معتبرة أنّ ذلك يعكس جودة الإنتاج الوطني وقدرته على الاندماج في الأسواق العالمية. وشدّدت على أنّ التوجّهات الجديدة تقوم على إدماج الجوانب الإيكولوجية واحترام المعايير البيئية وعلى رأسها البصمة الكربونية، إلى جانب إدخال التطوّر التكنولوجي والتحول الرقمي في مختلف مراحل الإنتاج، وهو ما سيعزّز جاذبية القطاع ويخلق آفاقًا واعدة للشباب.

احترام معايير التنمية المستدامة

وأعلنت الوزيرة أنّ المركز الفني للنسيج والملابس سيعمل على أن يصبح 100% مركزًا يعتمد على الطاقات المتجددة وخاصّة الطاقة الشمسية، إلى جانب اعتماد حلول للتحكّم في استهلاك المياه والطاقة، ليكون نموذجًا للمؤسسات الصناعية في احترام معايير التنمية المستدامة. وكشفت عن تنفيذ برنامج لتكوين 45 إطارًا في مجال حساب البصمة الكربونية والمعايير البيئية، بهدف مرافقة المؤسسات للامتثال للضوابط الأوروبية الجديدة بدايةً من سنة 2026.

هذا وتسعى سلط الاشراف الوطنية في تونس لبلورة استراتيجية أكثر قوة تحفز تنمية قطاع النسيج والملابس وتضمن صموده في مجابهة تحديات الظرف العالمي بما يسهم خلال السنوات المقبلة في دعم القدرة التنافسية للشركات الناشطة صلبه والتأقلم مع التحول المستدام، وفي الوقت ذاته التركيز على تعبئة المزيد من الإيرادات من بوابة الصادرات.

وتطلع الحكومة إلى طبع بصمتها على قطاع النسيج والملابس الاستراتيجي ضمن خطة متكاملة تساعد في وصول منتجاته بشكل أكبر إلى الأسواق العالمية عبر تعزيز نشاط الشركات وتحصيل المزيد من الموارد المالية.

يشار الى ان قطاع النسيج والملابس احد اهم اركان الصناعة الوطنية حيث يعتبر ثاني قطاع مصدّر في تونس بعد الصناعات الميكانيكيّة والكهربائيّة، بحصّة 18,3% من إجمالي الصادرات الوطنيّة، وهو يضمّ حوالي 1365 مؤسّسة صناعيّة تمثل 30% من إجمالي المؤسّسات الصناعيّة. كما يوفر ما يقارب 150 ألف موطن شغل، أي 30% من اليد العاملة في الصناعات التحويليّة، فيما تحتل تونس المرتبة التاسعة بين مصدّري الملابس نحو الاتحاد الأوروبي، وهي المزود الأوّل للألبسة المهنية بحصة سوقيّة بلغت 17,44%، إضافة إلى تموقعها في المرتبة الرابعة في توريد أوروبا للجينز بنسبة 8,21%..

وشهدت الصادرات الوطنيّة لقطاع النسيج والملابس تطورًا ملحوظًا خلال الفترة 2022-2024، حيث قدّرت عائداتها بـ 9154,4 مليون دينار سنة 2022، لترتفع إلى 9675,4 مليون دينار في 2023، وتسجل 9181,1 مليون دينار في 2024، بينما بلغ رصيد الميزان التجاري سنة 2024 نحو 1930,2 مليون دينار. ويتوزع أهم الحرفاء الأوروبيون أساسًا على فرنسا وإيطاليا وألمانيا وبلجيكا وهولندا وإسبانيا.

