قطاع النقل: ضبط موعد نهائي لتفعيل المنصة الرقمية لمتابعة إنجاز المشاريع العمومية

تم تحديد يوم 23 مارس 2026 كموعد لاستكمال جميع الإجراءات المرتبطة بالدخول الفعلي حيز الاستغلال للمنصة الرقمية الموحدة الخاصة بالمتابعة الحينية لتقدم المشاريع العمومية، وذلك خلال جلسة عمل انعقدت، الاثنين، بإشراف وزير النقل رشيد عامري.

ودعا وزير النقل إلى ضرورة انخراط كافة المنشآت والمؤسسات الوطنية والجهوية الخاضعة للإشراف ضمن هذه المنظومة الرقمية، مع إدراج مختلف المشاريع مرفقة بمؤشرات قياس دقيقة تُمكّن من تقييم نسق الإنجاز ومستوى التقدم المحقق.

كما أوصى بتكثيف الدورات التكوينية لفائدة مستعملي المنصة، مع التأكيد على أهمية توفير الشروط الفنية والتنظيمية الكفيلة بضمان تحيين المعطيات بانتظام، وبدرجة عالية من الدقة والجودة.

وأبرز الوزير أهمية هذه المنصة الرقمية، التي ستُمكّن من متابعة نسب تقدم إنجاز مشاريع قطاع النقل، خاصة المشاريع الاستراتيجية وذات الأولوية، فضلاً عن إرساء رزنامة واضحة لتسريع تنفيذها وتحسين الحوكمة في التصرف في المشاريع العمومية.

المصدر: وات
مواضيع ذات صلة:

