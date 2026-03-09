قطر : إيقاف أشخاص استخدموا طائرات الدرون

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

أفادت وزارة الداخلية القطرية أن الجهات المختصة من ضبط عدد 5 أشخاص لمخالفتهم ما ورد في بيان وزارة الداخلية بشأن حظر استخدام أو تشغيل الطائرات المسيرة (الدرون) في مختلف مناطق الدولة في ظل الظروف الراهنة، حيث تمت إحالتهم إلى الجهات المختصة وفقًا للإجراءات المتبعة في هذا الشأن.

ويطبق في قطر قرار حظر استخدام أو تشغيل أو إطلاق الطائرات المسيرة (الدرون) بمختلف أنواعها وأحجامها وتقنياتها على المواطنين والمقيمين والزوار، وكذلك الجهات الحكومية وشبه الحكومية والشركات والمؤسسات، وذلك حتى إشعار آخر.

ويشار إلى أن أي استخدام أو محاولة استخدام أو تشغيل أو تسهيل تشغيل لهذه الطائرات يعد في قطر مخالفة صريحة تستوجب المساءلة القانونية.

