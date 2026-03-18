قطر: استهداف إسرائيل منشآت حقل بارس بإيران خطوة خطرة

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية القطري، ماجد الأنصاري، إنّ الاستهداف الإسرائيلي لمنشآت مرتبطة بحقل بارس الجنوبي في إيران هو خطوة خطرة وغير مسؤولة في ظلّ التصعيد العسكري الراهن في المنطقة، وأشار إلى أن حقل بارس هو امتداد لحقل غاز الشمال في قطر.

وأضاف أنّ استهداف البنية التحتية للطاقة، يشكل تهديداً لأمن الطاقة العالمي ولشعوب المنطقة والبيئة فيها.

ودعا جميع الأطراف إلى ضبط النفس والالتزام بالقانون الدّولي والعمل على خفض التصعيد بما يحفظ أمن واستقرار المنطقة.

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس

تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب



