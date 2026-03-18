قطر بعد استهداف رأس لفان الصناعي : “نحتفظ بحقنا بالرد “

أدانت وزارة الخارجية القطرية بشدة الاستهداف الإيراني لمدينة رأس لفان الصناعية، معتبرةً إياه تصعيداً خطيراً وانتهاكاً صارخاً لسيادة الدولة. وأكدت الوزارة أن هذا الهجوم، الذي أسفر عن حرائق كبيرة وأضرار جسيمة، يشكل تهديداً مباشراً للأمن الوطني القطري واستقرار المنطقة بأسرها.

وفي بيان رسمي، أضافت الوزارة أن قطر رغم نأيها بنفسها عن الحرب، فإن الجانب الإيراني يصر على استهدافها وعلى استهداف دول الجوار، مبديةً قلقها من السياسات التصعيدية الإيرانية التي تدفع بالمنطقة نحو الهاوية. واعتبرت أن هذه السياسات تقحم دولاً ليست طرفاً في الأزمة في دائرة الصراع، مما يزيد من تعقيد الوضع الأمني.

كما جددت قطر دعوتها المستمرة لضرورة عدم استهداف المنشآت المدنية، بما في ذلك منشآت الطاقة، سواء في قطر أو في إيران، مشددةً على أن مثل هذه الهجمات تؤدي إلى تدهور الأوضاع وتساهم في زعزعة الاستقرار في المنطقة.

