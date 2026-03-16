قطر تؤكد الاحتفاظ بحقها الكامل في الرد وفقا للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة

حسب بيان للخارجية القطرية أكدت قطر اليوم بجنيف الاحتفاظ بحقها الكامل في الرد وفقا للمادة (51) من ميثاق الأمم المتحدة، “دفاعا عن سيادتها وصونا لأمنها، مُجَدِّدَةً الدعوة إلى الوقف الفوري للتصعيد، والعودة إلى الحوار،وتغليب الحكمة”.

و جددت قطر إدانتها بأشد العبارات الاعتداءات الإيرانية التي استهدفت الأراضي القطرية وعددا من الدول بالصواريخ والطائرات المسيّرة. ورحبت قطر باعتماد مجلس الأمن القرار 2817، الذي يدين الهجمات الإيرانية على عدد من دول المنطقة.

وشددت على أن استهداف دولة ليست طرفاً في النزاع ولم تسمح باستخدام أراضيها أو أجوائها في الأعمال القتالية، يمثل انتهاكا خطيرا للقانون الدولي، ويؤثر سلبا على السلم والأمن الدوليين وعلى التمتع بالحقوق الأساسية، وفي مقدمتها الحق في الحياة والتعليم والصحة والأمن والتنمية.

