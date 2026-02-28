قطر تدين استهداف أراضيها بصواريخ إيرانية بالستية و تدعو لوقف التصعيد

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

أعلنت وزارة الخارجية القطرية إدانتها استهداف أراضيها بصواريخ إيرانية باليستية و هو ما اعتبرته انتهاكا صارخا لسيادتها.

كما تحتفظ قطر بحقها في الرد على استهداف أراضيها وفقا للقانون الدولي بما يتناسب مع طبيعة الاعتداء.

و أشارت وزارة الخارجية إلى أنّ استهداف الأراضي القطرية لا ينسجم مع مبادئ حسن الجوار و لا يمكن قبوله تحت أي مبرر أو ذريعة.

كما تدين قطر انتهاك سيادة الكويت والإمارات والأردن والبحرين في العدوان الإيراني و تدعو للوقف الفوري لأي أعمال تصعيدية و العودة إلى طاولة الحوار و تغليب لغة العقل والحكمة.

كما دعت قطر للعمل على احتواء الأزمة بما يحفظ أمن المنطقة ويصون مصالح شعوبها.

