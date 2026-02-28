Français
Anglais
العربية
الأخبار

قطر تدين استهداف أراضيها بصواريخ إيرانية بالستية و تدعو لوقف التصعيد

قطر تدين استهداف أراضيها بصواريخ إيرانية بالستية و تدعو لوقف التصعيد

أعلنت وزارة الخارجية القطرية إدانتها استهداف أراضيها بصواريخ إيرانية باليستية و هو ما اعتبرته انتهاكا صارخا لسيادتها.

كما تحتفظ قطر بحقها في الرد على استهداف أراضيها وفقا للقانون الدولي بما يتناسب مع طبيعة الاعتداء.

و أشارت وزارة الخارجية إلى أنّ استهداف الأراضي القطرية لا ينسجم مع مبادئ حسن الجوار و لا يمكن قبوله تحت أي مبرر أو ذريعة.

كما تدين قطر انتهاك سيادة الكويت والإمارات والأردن والبحرين في العدوان الإيراني و تدعو للوقف الفوري لأي أعمال تصعيدية و العودة إلى طاولة الحوار و تغليب لغة العقل والحكمة.

كما دعت قطر للعمل على احتواء الأزمة بما يحفظ أمن المنطقة ويصون مصالح شعوبها.

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:

الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

334
الأخبار

أريانة: 2650 “قفة رمضان” ومنحة استثنائية بـ120 دينارًا لدعم العائلات محدودة الدخل

332
أخر الأخبار

أضاحي عيد الإضحى تحت قبة البرلمان: توريد مُرتقب بين 15 و20 ألف رأس لضبط الأسعار
323
أخر الأخبار

وزيرة المالية والسفير الأمريكي: حرص مشترك على تطوير التعاون وفتح مجالات جديدة
300
الأخبار

تونس: المنظمة الدولية للهجرة تؤمن العودة الطوعية الى البلد الأصلي لـ 309 مهاجرا نحو غينيا وكوت ديفوار
262
اقتصاد وأعمال

مروان بن جمعة : التعديل الأخير للرسوم الجمركية الأمريكية يعتبر فرصة استراتيجية لتونس خاصة في هذه القطاعات [فيديو] 
247
الأخبار

وزير التربية:المناظرة الخارجية لانتداب أساتذة “لا علاقة لها بالتسويات الاجتماعية ولا بالكاباس”
232
أخر الأخبار

صفاقس : تدشين دائرة بلدية جديدة بالعجانقة بمعتمدية جبنيانة [فيديو]
231
أخر الأخبار

حالة الطقس مساء الخميس
229
أخر الأخبار

متى يجب تناول المكملات الغذائية أثناء رمضان؟ نصائح ‏أخصائي في الطب الرياضي [فيديو]
229
أخر الأخبار

الأسبوع الأول من رمضان: تحرير 4980 مخالفة اقتصادية وحجز كميات هامة من المواد المدعّمة

© 2026 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى