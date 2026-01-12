Français
قطر تستضيف المؤتمر و المعرض الدولي الـ21 للغاز المسال فيفري المقبل

تستضيف شركة قطر للطاقة المؤتمر والمعرض الدولي الـ21 للغاز الطبيعي المسال في قطر بمشاركة خبراء الصناعة و صانعي السياسات و المبتكرين من أكثر من 80 دولة خلال الفترة من 2 إلى 5 فيفري المقبل، وفق ما نقله بيان للشركة و وكالة الأنباء القطرية (قنا).

و يتضمن برنامج المؤتمر جلسات حوارية بمشاركة كبار قادة الصناعة و نقاشات تفاعلية حول مواضيع محورية، بما في ذلك المزايا التنافسية للغاز الطبيعي المسال و دوره في تلبية الطلب العالمي على الطاقة.

و ينعقد الحدث الذي يعد “أعرق مؤتمر عالمي للغاز الطبيعي المسال”، وفق بيان الشركة، تحت شعار “ريادة الغاز الطبيعي المسال : توفير الطاقة لاحتياجات اليوم و الغد”.

و يسلط المؤتمر الضوء على اتجاهات السوق و التقنيات المبتكرة و الحلول التي تُشكل مستقبل قطاع يظل ركيزة أساسية في أمن الطاقة العالمي و التحوّل إلى طاقة منخفضة الكربون.

و إلى جانب المؤتمر، يُقام معرض الغاز الطبيعي المسال 2026 بمشاركة 300 شركة عارضة.

