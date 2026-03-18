قطر تطلب من دبلوماسيين ايرانيين مغادرة أراضيها خلال مدة أقصاها 24 ساعة

أعلنت الخارجية القطرية أنها سلّمت مذكرة رسمية إلى سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى قطر تفيد بأنها  تعتبر كلاً من الملحق العسكري والملحق الأمني في السفارة، إضافة إلى العاملين في الملحقيتين، أشخاصاً غير مرغوب فيهم، وتطلب منهم مغادرة أراضيها خلال مدة أقصاها 24 ساعة.

وأوضحت الوزارة أن هذا القرار يأتي على خلفية الاستهدافات الإيرانية المتكررة والعدوان الغاشم الذي طال دولة قطر وانتهك سيادتها وأمنها، في مخالفة صارخة لمبادئ القانون الدولي وقرار مجلس الأمن رقم (2817) وقواعد حسن الجوار.

 

