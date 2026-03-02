قطر تعلن إسقاط طائرتين حربيتين طراز “سوخوي 24” قادمتين من إيران

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

أعلنت وزارة الدفاع القطرية أن القوات الجوية الأميرية القطرية تمكنت من إسقاط طائرتين (SU24) قادمين من إيران، كما تم التصدي ل7 صواريخ بالستية عن طريق الدفاعات الجوية، كما تم التصدي أيضاً ل5 مسيرات عن طريق القوات الجوية الأميرية القطرية والقوات البحرية الأميرية القطرية، استهدفت عدة مناطق في قطر هذا اليوم.

وأكدت وزارة الدفاع القطرية أنه تم إسقاط جميع الصواريخ قبل وصولها إلى أهدافها.

كما دعت الوزارة المواطنين والمقيمين والزائرين إلى الاطمئنان، والالتزام بالتعليمات الصادرة من الجهات الأمنية وعدم الانسياق وراء الشائعات والاعتماد على البيانات والمعلومات الصادرة من الجهات الرسمية.

