Français
Anglais
العربية
الأخبار

قطر تعلن استئناف جزئي لحركة الملاحة الجوية

في قطر أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني عن استئناف جزئي لحركة الملاحة الجوية عبر مسارات جوية مخصصة للطوارئ وبطاقة استيعابية محدودة، وذلك بالتنسيق الكامل مع القوات المسلحة القطرية والجهات المعنية في الدولة.

وتشمل هذه المرحلة تشغيل عدد محدود من الرحلات الجوية المخصصة لإجلاء المسافرين، إلى جانب تسيير رحلات الشحن الجوي، وذلك في ضوء الظروف الراهنة التي تشهدها المنطقة، وبما يضمن استمرار تقديم الخدمات الجوية الضرورية.

وأكدت الهيئة العامة للطيران المدني أنها تتابع الهيئة تطورات الأوضاع بشكل مستمر، و أنها ستقوم بإطلاع الجمهور وشركاء قطاع الطيران على أي مستجدات في حينها.

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:,

Recommended for you


الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

291
الأخبار

مجلس الشيوخ يعرقل قرارا يقيد صلاحيات ترمب العسكرية تجاه إيران دون تفويض من الكونغرس

278
الأخبار

لبنان: بعد تهديدات الجيش الإسرائيلي .. جوزاف عون يطلب من ماكرون التدخل
264
الأخبار

تنبيه للتونسيين في سلطنة عُمان: السفارة تدعو إلى الالتزام بتعليمات السلطات والتواصل عند الضرورة
261
الأخبار

طائرات مسيّرة إيرانية تستهدف حاملة الطائرات الأمريكية “أبراهام لنكولن”
255
أخر الأخبار

الولايات المتحدة: ترامب يقيل وزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم
247
الأخبار

لبنان : غارات إسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت
247
الأخبار

في رمضان شهر الخير … فرّح طفل صغير
240
الأخبار

استعداد للموسم الصيفي: شركة الملاحة تبرمج 149 رحلة بطاقة استيعاب 433 ألف مسافر
237
أخر الأخبار

بنزرت : الهلال الأحمر التونسي يُوزّع 1000 قفة رمضان ويُبرمج ختان 50 طفلاً وكسوة العيد لـ60 طفل [فيديو] 
230
أخر الأخبار

وزير الدفاع الوطني في زيارة لولاية باجة

© 2026 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى