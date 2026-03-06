قطر تعلن استئناف جزئي لحركة الملاحة الجوية

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

في قطر أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني عن استئناف جزئي لحركة الملاحة الجوية عبر مسارات جوية مخصصة للطوارئ وبطاقة استيعابية محدودة، وذلك بالتنسيق الكامل مع القوات المسلحة القطرية والجهات المعنية في الدولة.

وتشمل هذه المرحلة تشغيل عدد محدود من الرحلات الجوية المخصصة لإجلاء المسافرين، إلى جانب تسيير رحلات الشحن الجوي، وذلك في ضوء الظروف الراهنة التي تشهدها المنطقة، وبما يضمن استمرار تقديم الخدمات الجوية الضرورية.

وأكدت الهيئة العامة للطيران المدني أنها تتابع الهيئة تطورات الأوضاع بشكل مستمر، و أنها ستقوم بإطلاع الجمهور وشركاء قطاع الطيران على أي مستجدات في حينها.

