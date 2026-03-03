Français
الأخبار

قطر تعلن عن القبض على خليتين تتبعان للحرس الثوري الإيراني

في قطر أعلن جهاز أمن الدولة أن الجهات المختصة تمكنت من إلقاء القبض على خليتين تعملان لصالح الحرس الثوري الإيراني.

وأضاف الجهاز أن عمليات الرصد والمتابعة الدقيقة قد أسفرت عن القبض على عشرة متهمين؛ 7 منهم كلفوا بمهام تجسسية لجمع المعلومات حول المنشآت الحيوية والعسكرية في الدولة، و3 آخرين كلفوا بالقيام بأعمال تخريبية وتلقوا تدريباً على استخدام الطائرات المسيرة، كما عثر بحوزتهم على مواقع وإحداثيات لمنشآت ومرافق حساسة ووسائل اتصال وأجهزة تقنية.

وأقر المتهمون خلال التحقيقات حسب جهاز أمن الدولة بارتباطهم بالحرس الثوري الإيراني وتكليفهم بمهام تجسسية وأعمال تخريبية.

 

