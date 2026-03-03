قطر تنفي خبر استنفاذ مخزوناتها من الصواريخ الاعتراضية لمنظومة الدفاع الجوي باتريوت

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

في بيان لمكتب الإعلام الدولي فندت قطر مقال نشرته وكالة “بلومبرغ” مساء يوم الاثنين، حول استنفاذ قطر مخزوناتها من الصواريخ الاعتراضية لمنظومة الدفاع الجوي القطرية (باتريوت).

و افاد المكتب أنه خلافاً لما تم نشره من قبل وكالة بلومبرغ فإن مخزونات الصواريخ الاعتراضية لمنظومة الدفاع الجوي القطرية (باتريوت) لم تستنفد، وهي لا تزال تحتفظ بكامل جاهزيتها واحتياطاتها الكافية.

و اضاف المكتب أن القوات المسلحة القطرية أثبتت في مواقف عديدة، كفاءتها العالية في حماية أمن الوطن والتصدي لأي تهديدات خارجية، وهي على أهبة الاستعداد والجاهزية لتأمين سلامة كافة المواطنين والمقيمين والزوار مهما اقتضت الضرورة.

