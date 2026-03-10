قطر: سفارة تونس تدعو مواطنيها لاستلام جوازات السفر الجديدة

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

أعلنت سفارة الجمهورية التونسية بالدوحة أن جوازات السفر الخاصة بالمواطنين التونسيين المقيمين في دولة قطر، الذين تقدموا بمطالب تجديد جوازات سفرهم إلى غاية 5 مارس 2026، أصبحت جاهزة للتسليم.

ودعت السفارة المعنيين بالأمر إلى التوجه إلى القسم القنصلي بالسفارة خلال أيام العمل، وذلك من الساعة التاسعة صباحًا إلى الساعة الواحدة والنصف بعد الظهر، من أجل استلام جوازات سفرهم.

وأكدت البعثة الدبلوماسية ضرورة الاستظهار بوصل إيداع مطلب التجديد إضافة إلى وثيقة هوية أصلية، سواء كانت بطاقة تعريف وطنية تونسية أو بطاقة إقامة قطرية.

