قطر للطاقة تتوقع أن تبلغ قيمة الأضرار التي لحقت بمدينة راس لفان 20 مليار دولار سنوياً من الإيرادات المفقودة

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

أعلنت قطر للطاقة الهجمات الصاروخية قلصت قدرة قطر على تصدير الغاز الطبيعي المسال بنسبة 17%، وسببت خسارة في الإيرادات السنوية تقدر بنحو 20 مليار دولار

و تتوقع قطر للطاقة أن تبلغ قيمة الأضرار التي لحقت بمدينة راس لفان الصناعية جراء الهجمات الصاروخية التي وقعت يوم الأربعاء 18 مارس2026 ، وفي الساعات الأولى من صباح الخميس 19 مارس2026 ، حوالي 20 مليار دولار سنوياً من الإيرادات المفقودة، وأن تستغرق عمليات الإصلاح ما يصل إلى خمس سنوات، مما سيؤثر على الإمدادات إلى الأسواق في أوروبا وآسيا.

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس

تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب



