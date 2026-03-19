قطر للطاقة تتوقع أن تبلغ قيمة الأضرار التي لحقت بمدينة راس لفان 20 مليار دولار سنوياً من الإيرادات المفقودة

أعلنت قطر للطاقة الهجمات الصاروخية قلصت قدرة قطر على تصدير الغاز الطبيعي المسال بنسبة 17%، وسببت خسارة في الإيرادات السنوية تقدر بنحو 20 مليار دولار

واضافت أن إصلاح الأضرار الجسيمة التي لحقت بمرافق الإنتاج ستستغرق ما يصل إلى خمس سنوات لإصلاحها، وتجبرها على إعلان حالة القوة القاهرة طويلة الأمد. 

و تتوقع قطر للطاقة أن تبلغ قيمة الأضرار التي لحقت بمدينة راس لفان الصناعية جراء الهجمات الصاروخية التي وقعت يوم الأربعاء 18 مارس2026 ، وفي الساعات الأولى من صباح الخميس 19 مارس2026 ، حوالي 20 مليار دولار سنوياً من الإيرادات المفقودة، وأن تستغرق عمليات الإصلاح ما يصل إلى خمس سنوات، مما سيؤثر على الإمدادات إلى الأسواق في أوروبا وآسيا.

