قطر : وزارة الداخلية تحذر من تصوير ونشر المقاطع المرتبطة بالمستجدات الميدانية

حذرت وزارة الداخلية القطرية من التجمر أو التوجه إلى مواقع الحوادث أو تصوير ونشر المقاطع المرتبطة بالمستجدات الميدانية تجنباً للمساءلة القانونية.

وأضافت وزارة الداخلية القطرية إن هذه التصرفات تعيق عمل الجهات المختصة وتؤثر على سرعة الاستجابة.

وفي البحرين تم ضبط 4 أشخاص لنشرهم مقاطع متعاطفة مع العدوان الإيراني وتصوير مواقع عسكرية . و اعتبرت السلطات ذلك خيانة للوطن ومساسًا واضحًا بقيمه وثوابته وتضليل للرأي العام وبث الخوف في نفوس المواطنين والمقيمين.

