‘قفة رمضان’.. 80 ألف عائلة معوزة و محدودة الدخل تستفيد بالبرنامج

بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم لسنة 2026، شرعت مختلف اللجان والجامعات الجهوية التابعة لـالاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي في تعليب “قفة رمضان”، استعدادًا للانطلاق في توزيعها على العائلات مستحقة الانتفاع مع حلول الشهر الكريم، وذلك تحت إشراف وزارة الشؤون الاجتماعية.

و تندرج هذه المبادرة في إطار تعزيز العمل التضامني وتكريس قيم التكافل الاجتماعي التي تميّز المجتمع التونسي خلال شهر الصيام، حيث تتكثف الجهود لضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها في أفضل الظروف.

و قد بلغ عدد العائلات المنتفعة بقفة رمضان لهذه السنة 80 ألف عائلة، موزعة على مختلف ولايات الجمهورية، في خطوة تعكس حجم المجهودات المبذولة لدعم الفئات الهشة ومحدودة الدخل، والتخفيف من الأعباء المعيشية خلال هذا الشهر الفضيل.

