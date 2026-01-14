Français
الأخبار

قفزة غير مسبوقة في إنتاج التمور: صابة قياسية تتجاوز 400 ألف طن في موسم 2025/2026

قفزة غير مسبوقة في إنتاج التمور: صابة قياسية تتجاوز 400 ألف طن في موسم 2025/2026

سجّل قطاع التمور في تونس أداءً استثنائيًا خلال موسم 2025/2026، حيث قُدّرت الصابة الوطنية بنحو 404 آلاف طن، مقابل 347 ألف طن في الموسم المنقضي، أي بنسبة نمو بلغت 16,3 بالمائة، ما يعكس تحسّنًا لافتًا في الإنتاج.

وجرى الإعلان عن هذه الأرقام خلال اجتماع اللجنة الوطنية لمتابعة برامج تدخّل صندوق النهوض بجودة التمور، الذي خُصّص لتقييم وضعية الموسم الحالي وآفاق تطوير القطاع.

ووفق بلاغ صادر عن وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، فإن هذه الصابة تُعدّ قياسية على الإطلاق، إذ تتجاوز لأول مرة عتبة 400 ألف طن، في مؤشر يعكس نجاعة برامج الدعم وتحسّن الظروف المناخية وأساليب الإنتاج.

المصدر: وات
مواضيع ذات صلة:

