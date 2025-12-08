قفزة في العبور الحدودي: تدفّق الجزائريين على جندوبة يرتفع بأكثر من 24% خلال 2025

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

شهدت المعابر البرية بولاية جندوبة خلال الفترة المتراوحة بين جانفي ونوفمبر 2025 زيادة لافتة في عدد الزوار الجزائريين، حيث ارتفعت نسبة الوافدين بـ 24,31% مقارنة بنفس الفترة من سنة 2024، وفق معطيات صادرة عن المندوبية الجهوية للسياحة بطبرقة–عين دراهم.

وتفيد البيانات بأنّ معابر ملّولة بطبرقة، وببّوش بعين دراهم، وجليل بغار الدماء، سجّلت مرور أكثر من 1,4 مليون سائح جزائري منذ بداية السنة، في مقابل ما يزيد قليلًا عن 1,13 مليون وافد خلال العام الماضي.

هذا الارتفاع الملحوظ انعكس إيجابًا على الحركة الاقتصادية بالجهة، إذ ساهم في دعم المؤسسات السياحية، وتنشيط الصناعات التقليدية، وتوفير حركية أكبر لوسائل النقل السياحي، إضافة إلى تعزيز مختلف الأنشطة المتصلة بالقطاع.

