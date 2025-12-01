قفزة كبرى في مبيعات السيارات بتونس: 77 ألف سيارة في 10 أشهر والسوق الموازية تكتسح

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

سجّلت السوق التونسية للسيارات خلال الأشهر العشرة الأولى من سنة 2025 ترويج 77.112 سيارة، مقابل 64.842 سيارة خلال نفس الفترة من سنة 2024، وفق البيانات الصادرة عن الغرفة الوطنية لوكلاء ومصنّعي السيارات التابعة لمنظمة الأعراف.

ووفق الأرقام المعلنة، قام الوكلاء المعتمدون بتسويق 52.371 سيارة إلى أواخر أكتوبر 2025، مقابل 46.436 سيارة خلال العام السابق، أي بزيادة تقدَّر بـ 12,7 بالمائة.

في المقابل، واصل القطاع الموازي لبيع السيارات تحقيق نمو لافت، لترتفع حصته في السوق إلى حوالي 28 بالمائة مع نهاية أكتوبر 2025.

وقد بلغ عدد السيارات المروّجة في هذا المجال 24.741 سيارة، مقارنة بـ 18.406 سيارات خلال الفترة نفسها من سنة 2024، مسجّلًا ارتفاعًا كبيرًا بنسبة 34,4 بالمائة.

وتعكس هذه الأرقام ديناميكية متسارعة يشهدها سوق السيارات في تونس، سواء عبر الوكلاء الرسميين أو من خلال القنوات الموازية التي تواصل توسيع حضورها.

المصدر: وات

