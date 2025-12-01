Français
Anglais
العربية
الأخبار

قفزة كبرى في مبيعات السيارات بتونس: 77 ألف سيارة في 10 أشهر والسوق الموازية تكتسح

قفزة كبرى في مبيعات السيارات بتونس: 77 ألف سيارة في 10 أشهر والسوق الموازية تكتسح

سجّلت السوق التونسية للسيارات خلال الأشهر العشرة الأولى من سنة 2025 ترويج 77.112 سيارة، مقابل 64.842 سيارة خلال نفس الفترة من سنة 2024، وفق البيانات الصادرة عن الغرفة الوطنية لوكلاء ومصنّعي السيارات التابعة لمنظمة الأعراف.

ووفق الأرقام المعلنة، قام الوكلاء المعتمدون بتسويق 52.371 سيارة إلى أواخر أكتوبر 2025، مقابل 46.436 سيارة خلال العام السابق، أي بزيادة تقدَّر بـ 12,7 بالمائة.

في المقابل، واصل القطاع الموازي لبيع السيارات تحقيق نمو لافت، لترتفع حصته في السوق إلى حوالي 28 بالمائة مع نهاية أكتوبر 2025.
وقد بلغ عدد السيارات المروّجة في هذا المجال 24.741 سيارة، مقارنة بـ 18.406 سيارات خلال الفترة نفسها من سنة 2024، مسجّلًا ارتفاعًا كبيرًا بنسبة 34,4 بالمائة.

وتعكس هذه الأرقام ديناميكية متسارعة يشهدها سوق السيارات في تونس، سواء عبر الوكلاء الرسميين أو من خلال القنوات الموازية التي تواصل توسيع حضورها.

المصدر: وات

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:, , , , , , , , ,

Recommended for you


الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

371
اقتصاد وأعمال

تونس : الموجودات الصافية من العملة الأجنبية تغطي 105 أيّام من التوريد

326
الأخبار

الترجي: متّهم من قبل أجاكسيو… بلايلي يؤكد: “تعرّضتُ للخيانة، وكلّ الحقيقة ستظهر” (فيديو)
301
مجتمع

باجة: قريباً.. تخصيص فضاء جديد للقضاء على الانتصاب الفوضوي بالمدينة
293
الأخبار

باجة : حملة نظافة و جهود متواصلة لتحسين المشهد الحضري و القضاء على النقاط السوداء
290
الأخبار

فرجاني ساسي : تعافيت من الإصابة و نقطة قوتنا الجمهور التونسي [فيديو]
273
الأخبار

الاتحاد الأوروبي: هروبا وبحثًا عن حرية التنقّل… إسرائيليون يطلبون الحصول على الجنسية البرتغالية
265
الأخبار

وزير الشؤون الخارجية يلتقي نظيره الجزائري
263
الأخبار

تونس – سوريا : سامي الطرابلسي يتحدث عن دعوة الجزيري (فيديو)
257
الأخبار

3 أسماء مرشّحة بقوة لخلافة غوتيريش على رأس الأمم المتحدة
248
الأخبار

البيرو تُعلن حالة الطوارئ و تنشر الجيش على الحدود

© 2025 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى