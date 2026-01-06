قفصة: إيقاف شخص تورّط في قتل شاب طعنا بسكين

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

تمكّن أعوان مركز شرطة القصر المحطة بولاية قفصة، اليوم الثلاثاء 06 جانفي 2026، وتحت إشراف رئيس المركز، من إيقاف شخص تعمّد طعن شاب منذ حوالي أسبوع، ما أسفر عن وفاة الضحية اليوم متأثّرا بإصابته الخطيرة.

وأفاد مصدر أمني مطّلع أن الوحدات الأمنية باشرت، فور وقوع الجريمة وفرار المشتبه به، عملا استعلاميا دقيقا ومكثّفا، مكّن في مرحلة أولى من تحديد مكان اختفائه، وهو منزل كائن بأحواز معتمدية القصر.

وبعد استكمال الإجراءات القانونية اللازمة والحصول على الأذون القضائية، تولّى أعوان مركز شرطة القصر نصب كمين محكم ومداهمة المكان المحدّد، حيث تم إلقاء القبض على المشتبه به دون تسجيل أي إصابات.

وبناء على ذلك، أذنت النيابة العمومية بقفصة بالاحتفاظ بالمعني بالأمر، مع مباشرة الأبحاث والتحقيقات في حقه من أجل تهمة القتل العمد، في انتظار استكمال بقية الإجراءات القضائية.

