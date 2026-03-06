قفصة: استئناف النشاط الجراحي بالمستشفى الجهوي بالمتلوي بعد تهيئة قاعتي العمليات

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

استكمل المستشفى الجهوي بالمتلوي من ولاية قفصة أشغال تهيئة وتجهيز قاعتي العمليات (البلوك)، بما يتيح استئناف النشاط الجراحي في ظروف تستجيب للمعايير الصحية المعتمدة وتوفّر محيطًا ملائمًا وآمنًا لإجراء مختلف التدخلات وفق بلاغ صادر الجمعة 6 مارس عن الادارة الجهوية للصحة بقفصة.

وشملت الأشغال تخصيص قاعة لجراحة العظام، بما يسمح بالتكفّل بحالات الكسور والإصابات الحادة، إلى جانب قاعة ثانية مخصّصة للجراحة العامة وجراحة النساء والتوليد، وهو ما من شأنه تعزيز جاهزية المؤسسة للاستجابة للحالات اليومية والاستعجالية.

كما تعزّز الإطار الطبي بالمستشفى بتعيين طبيب مختص في جراحة الصدر والرئتين، في خطوة تدعم الخدمات الجراحية الدقيقة على مستوى الجهة، وتقرّب هذا الاختصاص من متساكني معتمدية المتلوي والمناطق المجاورة، بعد أن كانت عديد الحالات تُحال إلى المستشفيات الجامعية خارج الولاية.

