قفصة: الشركة الجهوية للنقل “القوافل” تُعزّز أسطولها بـ25 حافلة جديدة مزدوجة

عزّزت الشركة الجهوية للنقل القوافل بولاية قفصة، اليوم الخميس، أسطولها بـ25 حافلة جديدة مزدوجة مخصّصة للنقل الحضري، وذلك في إطار دعم خدمات النقل العمومي بالجهات الراجعة لها بالنظر.

وتندرج هذه الدفعة من الحافلات ضمن صفقة عمومية مبرمة بين وزارة النقل ومزوّد صيني بعنوان ميزانية سنة 2025، بكلفة جملية تُقدّر بـ11.5 مليون دينار.

وقد تمّ توزيع الحافلات الجديدة وفق معايير مضبوطة تأخذ بعين الاعتبار عدد المعتمديات وكثافة الحرفاء من تلاميذ وطلبة ومسافرين عاديين، حيث تم تخصيص:

• 10 حافلات لولاية قفصة

• 10 حافلات لولاية سيدي بوزيد

• 5 حافلات لولاية توزر

وتهدف هذه الاقتناءات إلى تحسين جودة خدمات النقل العمومي الجماعي، سواء في ما يتعلّق بالنقل المدرسي والجامعي أو الحضري والجهوي، إضافة إلى الاستجابة للحاجيات الملحّة للمواطنين في هذه الولايات، من خلال توفير وسائل نقل آمنة ومريحة.

