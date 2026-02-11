قفصة : انطلاق العمل رسميًا بالوحدة المتنقلة للنجدة و الإنعاش (SMUR)

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

انطلقت اليوم الأربعاء 11 فيفري 2026 بصفة رسمية أشغال الوحدة المتنقلة للنجدة و الإنعاش ببلخير، لتدعيم منظومة المساعدة الطبية الاستعجالية (SAMU 06) وتعزيز سرعة التدخل لإنقاذ الأرواح.

و تُمكّن هذه الوحدة أهالينا ببلخير والمناطق المجاورة من الحصول على تدخل طبي استعجالي في الحالات الحرجة، سواء بالمنزل أو بأماكن العمل أو عند حوادث المرور، عبر الاتصال بالرقم: 190.

و بالتالي تواصل وزارة الصحة دعم خدمات الاستعجالي و تقريبها من المواطنين بتجهيزات متطوّرة ضمانًا لتدخل أسرع و رعاية أكثر نجاعة عند الطوارئ.

