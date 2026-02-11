Français
Anglais
العربية
الأخبار

قفصة : انطلاق العمل رسميًا بالوحدة المتنقلة للنجدة و الإنعاش (SMUR)

قفصة : انطلاق العمل رسميًا بالوحدة المتنقلة للنجدة و الإنعاش (SMUR)

انطلقت اليوم الأربعاء 11 فيفري 2026 بصفة رسمية أشغال الوحدة المتنقلة للنجدة و الإنعاش ببلخير، لتدعيم منظومة المساعدة الطبية الاستعجالية (SAMU 06) وتعزيز سرعة التدخل لإنقاذ الأرواح.

و تُمكّن هذه الوحدة أهالينا ببلخير والمناطق المجاورة من الحصول على تدخل طبي استعجالي في الحالات الحرجة، سواء بالمنزل أو بأماكن العمل أو عند حوادث المرور، عبر الاتصال بالرقم: 190.

و بالتالي تواصل وزارة الصحة دعم خدمات الاستعجالي و تقريبها من المواطنين بتجهيزات متطوّرة ضمانًا لتدخل أسرع و رعاية أكثر نجاعة عند الطوارئ.

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:

الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

395
الأخبار

والي صفاقس يعلن انطلاق برنامج شامل لصيانة الطرقات و يطّلع على تقدّم مشاريع بلدية بالمدينة

379
الأخبار

بقلم مرشد السماوي : تونس و الجزائر قلب واحد مصير واحد تاريخ واحد ومستقبل مشترك يستمد قوته من وحدتنا و تضامننا..
349
الأخبار

المنستير: وفاة تلميذ وإصابة آخر في حادثة اعتداء بسلاح أبيض
342
أخر الأخبار

ما تخفيه تسريبات إبستين من شذوذ أخلاقي و قيمي: طارق السّعيدي يقدّم قراءة سوسيولوجية لممارسات النخبة المتحكمة في العالم [فيديو]
330
الأخبار

كريستيان براكوني يشرف وقتيا على تدريب الترجي
323
أخر الأخبار

أريانة : حجز 3 أطنان من البطاطا داخل مخزن عشوائي
316
الأخبار

صفاقس : انطلاق الحملة الوطنية لتلقيح الحيوانات لسنة 2026
309
اقتصاد وأعمال

مؤشرات النقديات خلال 2025 : قرابة 6 ملايين بطاقة بنكية في تونس
305
أخر الأخبار

الرئيس يُراهن على “قائمين جدد”: قراءة برلمانية لتحوير وزاري مُعطّل و”مناصب” على خطّ التغيير (فيديو)
284
الأخبار

كأس ديفيس : فوضى وتوترات حادة خلال مباراة المغرب و كولومبيا في الدار البيضاء

© 2026 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى