Français
Anglais
العربية
أخر الأخبار

قفصة : تجهيزات طبية جديدة لدعم المستشفى المحلي بالرديف

في إطار سعيها المتواصل إلى تطوير المؤسسات الاستشفائية العمومية وتعزيز جاهزيتها، قامت وزارة الصحة بتسليم دفعة جديدة من التجهيزات الطبية لفائدة المستشفى المحلي بالرديف، وذلك بهدف الارتقاء بجودة الخدمات الصحية ودعم النشاط الجراحي بالمؤسسة.

ويأتي هذا التدعيم في سياق حرص وزارة الصحة على تحسين ظروف التكفّل بالمرضى وتوفير تجهيزات عصرية تساعد الإطارات الطبية وشبه الطبية على أداء مهامها في أفضل الظروف، بما ينعكس إيجابًا على مستوى الخدمات المسداة للمواطنين بالجهة.

وشملت التجهيزات المسلّمة عددًا من المعدات الطبية الأساسية، من بينها جهاز إزالة الرجفان القلبي، وجهاز مراقبة العلامات الحيوية، وجهاز مراقبة نبض الجنين، إلى جانب طاولة تدفئة، وطاولة عمليات، وجهاز تخدير، إضافة إلى مشرط كهربائي، وهي تجهيزات من شأنها دعم قاعة العمليات وتعزيز البرنامج الجراحي بالمستشفى.

ويهدف هذا التدعيم إلى تعزيز سلامة المرضى أثناء التدخلات الطبية، وتحسين جودة الخدمات الصحية، وتقليص آجال الانتظار، فضلاً عن دعم جاهزية المستشفى بتجهيزات حديثة تواكب المتطلبات الطبية الحالية.

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:, , ,

Recommended for you


الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

556
أخر الأخبار

بقلم: الدكتور معز بن علي: من أجل صحة عالمية حقيقية

340
أخر الأخبار

صفاقس: ندوة حول المسؤولية المجتمعية للمؤسسات الصناعية بالجهة: الواقع والآفاق [فيديو]
328
الأخبار

رئيسة الحكومة و نظيرها الجزائري يشرفان اليوم على موكب إحياء الذكرى 68 لأحداث ساقية سيدي يوسف
327
الأخبار

كمّيات الأمطار المُسجّلة خلال الـ24 ساعة الماضية
312
الأخبار

تونس-باردو في 7 دقائق بعد تعويض التقاطعات بأنفاق و جسور
309
اقتصاد وأعمال

ترمب يرفع رسوم بـ25% عن الهند مقابل وقف استيراد النفط الروسي
304
الأخبار

والي باجة يتفقد أشغال صيانة معلم الكنيسة و يعاين وضعية أنهج المدينة العتيقة
302
الأخبار

رئيسة الحكومة تلتقي الوزير الأول الجزائري بمناسبة إحياء الذكرى الـ68 لأحداث ساقية سيدي يوسف (فيديو)
293
الأخبار

رسمي : ماهر الكنزاري يغادر الترجي
275
الأخبار

وصول الجرّار البحري الخامس “مكتريس” إلى ميناء بنزرت التجاري

© 2026 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى