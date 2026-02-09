قفصة : تجهيزات طبية جديدة لدعم المستشفى المحلي بالرديف

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

في إطار سعيها المتواصل إلى تطوير المؤسسات الاستشفائية العمومية وتعزيز جاهزيتها، قامت وزارة الصحة بتسليم دفعة جديدة من التجهيزات الطبية لفائدة المستشفى المحلي بالرديف، وذلك بهدف الارتقاء بجودة الخدمات الصحية ودعم النشاط الجراحي بالمؤسسة.

ويأتي هذا التدعيم في سياق حرص وزارة الصحة على تحسين ظروف التكفّل بالمرضى وتوفير تجهيزات عصرية تساعد الإطارات الطبية وشبه الطبية على أداء مهامها في أفضل الظروف، بما ينعكس إيجابًا على مستوى الخدمات المسداة للمواطنين بالجهة.

وشملت التجهيزات المسلّمة عددًا من المعدات الطبية الأساسية، من بينها جهاز إزالة الرجفان القلبي، وجهاز مراقبة العلامات الحيوية، وجهاز مراقبة نبض الجنين، إلى جانب طاولة تدفئة، وطاولة عمليات، وجهاز تخدير، إضافة إلى مشرط كهربائي، وهي تجهيزات من شأنها دعم قاعة العمليات وتعزيز البرنامج الجراحي بالمستشفى.

ويهدف هذا التدعيم إلى تعزيز سلامة المرضى أثناء التدخلات الطبية، وتحسين جودة الخدمات الصحية، وتقليص آجال الانتظار، فضلاً عن دعم جاهزية المستشفى بتجهيزات حديثة تواكب المتطلبات الطبية الحالية.

