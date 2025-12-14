Français
الأخبار

قفصة تختضن أول حملة وطنية لتقصّي أمراض الغدة الدرقية

احتضنت المدرسة الإعدادية ابن سينا بولاية قفصة، اليوم الأحد، الحملة الوطنية الأولى للتوعية والتقصّي عن اضطرابات الغدة الدرقية، التي تنتظم تحت شعار “Thyro Mobile”، وذلك ببادرة من الجمعية التونسية لأمراض الغدد الصماء والسكري والأمراض الاستقلابية، بالشراكة مع الإدارة الجهوية للصحة بالجهة ومخابر الأدوية ميرك (MERCK).

و أفادت رئيسة الجمعية التونسية لأمراض الغدد الصماء والسكري والأمراض الاستقلابية، نبيلة مجدوب الرقيق، بأن هذه الحملة تضمنت إجراء كشوفات سريرية وبيولوجية سريعة لفائدة عدد من مواطني ولاية قفصة، وذلك بإشراف أطباء اختصاص من ولايات مختلفة، مبينة أن الهدف من هذه المبادرة هو تقريب الخدمات الصحية من المواطن وتعزيز مبدأ العدالة الصحية بالجهات الداخلية.

و أضافت الرقيق، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن أمراض الغدة الدرقية تعد منتشرة في تونس، رغم عدم توفر إحصائيات رسمية دقيقة حول نسب الإصابة، مشيرة إلى أنها تصيب مختلف الفئات العمرية، خاصة الكهول والنساء.

و أوضحت أن هذه الأمراض قد تكون في شكل خمول ناتج عن نقص إفراز الهرمونات، أو في شكل فرط نشاط نتيجة زيادة الإفراز.

