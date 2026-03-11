قفصة : تدشين قاعتي عمليات متطورتين بالمستشفى الجهوي بالمتلوي

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

أشرف والي قفصة، اليوم الأربعاء 11 مارس 2026، بمعتمدية المتلوي، رفقة معتمد الرديف ومعتمد المتلوي بالنيابة، على تدشين قاعتي عمليات بالمستشفى الجهوي بالمتلوي، وذلك عقب استكمال أشغال التهيئة الشاملة وتجهيزهما بأحدث التقنيات، في خطوة تهدف إلى تعزيز الخدمات الصحية وتقريبها من المواطنين.

و قد تم توزيع النشاط الجراحي على قاعتين تخصصيتين، حيث خُصصت القاعة الأولى لجراحة العظام بما يساهم في تحسين سرعة التدخل في حالات الكسور والإصابات الحادة، فيما خُصصت القاعة الثانية للجراحة العامة وجراحة النساء والتوليد، لضمان استمرارية الخدمات الحيوية والاستجابة للاحتياجات المتزايدة للمرضى.

و بلغت كلفة إنجاز هذه الأشغال حوالي 110 آلاف دينار، في إطار مجهودات الدولة الرامية إلى تدعيم البنية التحتية الصحية بالجهة وتحسين جودة الخدمات المقدمة، بما يسهم في تقليص آجال الانتظار والتخفيف من معاناة تنقل المرضى إلى مؤسسات صحية أخرى، فضلاً عن تقليل الضغط على المستشفيات المجاورة.

و في سياق متصل، أعلن والي قفصة عن قرب الإعلان عن طلب عروض لإنجاز قسم للإنعاش بالمستشفى، إلى جانب إحداث وحدة الإنعاش الطبي المتنقل (SMUR) عبر تركيز بناية جاهزة، بما يعزز جاهزية المؤسسة الصحية للتدخل في الحالات الاستعجالية.

كما أشار إلى أنه سيتم تفعيل مطعم المستشفى الجاهز للاستغلال في انتظار استكمال إجراءات تعيين الموارد البشرية اللازمة لتشغيل.

