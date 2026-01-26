Français
Anglais
العربية
الأخبار

قفصة : تدعيم المستشفى الجامعي الحسين بوزيان بآلة للتحاليل البيوكيميائية و آلة للجراحة بالمنظار

قفصة : تدعيم المستشفى الجامعي الحسين بوزيان بآلة للتحاليل البيوكيميائية و آلة للجراحة بالمنظار

عزّزت وزارة الصحّة المستشفى الجامعي الحسين بوزيان بقفصة بآلة للتحاليل البيوكيميائية، وآلة حديثة متطوّرة للجراحة بالمنظار، وذلك في إطار الدهود الرامية إلى تحسين جودة الخدمات الصحية بالمستشفى المذكور، وفق ما صرّح به، مدير المستشفى رضا محمدي.

و أضاف محمدي، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء ، أنّ هذه التجهيزات المتطورة ستساهم في إحداث نقلة نوعية في جودة الخدمات الصحية المسداة للمواطنين بالمستشفى الجامعي الحسين بوزيان، وستجنّب المرضى عناء التنقل إلى ولايات أخرى لتلقي العلاج، إضافة إلى التسريع في عمليات التشخيص والتكفل بالحالات الاستعجالية.

من جهة أخرى، أشار المصدر ذاته إلى أن قسم جراجة الأعصاب بالمستشفى الجامعي الحسين بوزيان قد دخل بعد حيز الاستغلال، كما ستنطلق أشغال مشروع توسعة قسم الاستعجالي بالمستشفى للترفيع في عدد أسرّته من 4 إلى 8 أسرّة، وقد بلغ حاليًا مرحلة الإعلان عن طلب العروض.

و أضاف أنّه تم إحداث عيادة لمكافحة الإدمان بالمستشفى الجامعي الحسين بوزيان بقفصة ومن المبرمج ان ينطلق نشاطها قريبا، مضيفا ان أشغال إنجاز قاعة للقسطرة القلبية بقسم أمراض القلب انتهت، في انتظار تركيز التجهيزات قريبا.

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:

الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

396
الأخبار

رفع علم إسرائيل على الحدود المغربية الجزائرية يثير موجة من الإستنكار

370
أخر الأخبار

صفاقس : ندوة علمية حول البحث العلمي والحوكمة البيئية [فيديو]
339
الأخبار

نجاح أمني كبير : تونس تشيد بيقظة و شجاعة قواتها المسلحة و الأمنية
338
الأخبار

بنزرت : تدشين ثلاثة مراكب صيد عصرية بميناء جرزونة
327
أخر الأخبار

تواصل عمليات البحث عن البحّارة المفقودين بجزيرة قوريا (فيديو)
324
الأخبار

كرة اليد – كأس أمم إفريقيا 2026: تونس تكتفي بالتعادل أمام المغرب
315
الأخبار

المنستير : قرار بهدم بنايتين آيلتين للسقوط بعد تضررهما جرّاء الأمطار الأخيرة
295
أخر الأخبار

نابل: حملة نظافة واسعة اليوم لرفع مخلفات الفيضانات الأخيرة
286
الأخبار

كرة القدم العالمية: أبرز نتائج مباريات السبت (فيديو)
282
الأخبار

سيدي بوسعيد : منع صعود الحافلات و الشاحنات الثقيلة إلى مأوى سيدي عزيزي بداية من اليوم

© 2026 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى