قفصة: حجز مواد غذائية فاسدة وتحرير محاضر عدلية ضمن حملات استباقية قبل رمضان

كشف المنسق الجهوي للهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بقفصة، عمر العبدلي، عن نتائج الحملات الرقابية الاستباقية التي تم تنفيذها استعدادا لشهر رمضان، والتي أسفرت عن تحرير 8 محاضر عدلية فورية بعد حجز مواد غذائية صُنّفت غير آمنة وفاسدة، بما يشكل خطرا مباشرا على صحة المستهلك.

هذا وشملت المحجوزات كميات هامة، من بينها 2933 قارورة من الملونات والمنكهات الغذائية، إلى جانب 76 كيلوغراما من مواد مختلفة، أبرزها اللحوم البيضاء والمصبرات وحليب الرضع، وذلك إثر عمليات تفقد دقيقة للتثبت من صلوحية المنتجات المعروضة للبيع ومدى احترامها لشروط السلامة الصحية.

وأشار المسؤول الجهوي إلى أن هذه النتائج جاءت بعد تنفيذ فرق المراقبة لـ101 زيارة ميدانية منذ بداية شهر جانفي، استهدفت محلات بيع المواد الغذائية بالجملة ونصف الجملة، والفضاءات التجارية الكبرى، إضافة إلى وحدات بيع الأعلاف. وقد تم خلال هذه الجولات تسجيل 18 مخالفة صحية، توزعت بين محاضر عدلية و10 تنابيه كتابية لمحلات لم تلتزم بقواعد حفظ الصحة.

وبالتوازي مع مراقبة المواد الغذائية، شملت الحملة أيضا منظومة مياه الشرب، حيث تم إنجاز 10 عمليات رقابية للتثبت من معايير التطهير، مع رفع 4 عينات لإخضاعها للتحاليل المخبرية المعتمدة، في إطار ضمان سلامة المياه الموزعة وحماية الصحة العامة بالجهة.

