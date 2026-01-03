قفصة : حجز 4 آلاف قرص مخدر

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

تمكّن أعوان منطقة الأمن الوطني بقفصة، أمس الجمعة، من حجز 04 آلاف قرص من مخدر “الايريكا” بمنزل في منطقة الريفية، حسب ما أفاد به مصدر أمني لوكالة تونس إفريقيا للأنباء.

و أضاف المصدر ذاته، أنّ أعوان الأمن حجزوا كمية من مخدر القنب الهندي و مبلغا ماليا ناهز 12 الف دينار و سيارة كانت معدة للاستعمال في عملية ترويج المخدرات.

و أشار إلى أن النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بقفصة أذنت بالاحتفاظ بـ05 أشخاص و فتح بحث عدلي من أجل تكوين وفاق لترويج المخدرات.

