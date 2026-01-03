قفصة : شركة القوافل تفتح مناظرة خارجية لانتداب 23 سائق حافلة

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

أفادت الشركة الجهوية للنقل القوافل قفصة انه تم فتح باب الترشح لمناظرة خارجية بعنوان 2025 لانتداب 23 عونا في خطة سائق حافلة، وذلك منذ 30 ديسمبر 2025 ليتواصل حتى 30 جانفي 2026.

و ستنتدب الشركة الجهوية للنقل القوافل قفصة 23 سائق حافلة يتوزعون الى 10 بقفصة و7 بتوزر و6 في سيدي بوزيد، وفق بيانات نشرتها على صفحتها على “فايسبوك”، مؤخرا.

و أوضحت الشركة ان التسجيل عن بعد، انطلق من 30 ديسمبر 2025 على الساعة 12.00 ويستمر حتى يوم 30 جانفي 2026 على الساعة 12.00 عبر موقع الواب

www.srtgouafel.com.tn/recrutement

و أضافت عن آخر اجل لارسال الملفات من تاريخ صدور الاعلان الى غاية يوم 30 جانفي 2026، ويكون ختم البريد دليلا.

و توجه المطالب في ظروف مغلقة عن طريق البريد المضمون الوصول على عنوان المقر الاجتماعي للشركة بقفصة.

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس

تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب



