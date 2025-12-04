قفصة: غلق نهائي للمصبّ البلدي بعد 47 سنة من التلوّث

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

أُعلن أمس الأربعاء 3 ديسمبر 2025 عن الغلق النهائي للمصبّ المخصّص للنفايات المنزلية بولاية قفصة، لما يمثّله من مصدر تلوّث بيئي كبير يهدّد صحّة المتساكنين بالأحياء المجاورة له. وقد تمّ اتّخاذ هذا القرار خلال جلسة انتُظمت بمقرّ الولاية بحضور مختلف الأطراف المتدخّلة.

ويمتدّ هذا المصبّ على مساحة تُقدّر بـ30 هكتاراً، ويقع بالقرب من أحياء سكنية وجامعية، وقد دخل حيّز الاستغلال منذ سنة 1978، ليشكّل على امتداد سنوات طويلة مصدر قلق وشكايات متواصلة من الأهالي بسبب الروائح الكريهة والحشرات وتسرب العصارة الملوّثة.

وفي إطار البحث عن حلول جذرية لمعضلة النفايات، تعمل السلط الجهوية على إنجاز وحدة لمعالجة وتثمين النفايات المنزلية بالجهة. وقد التأمت جلسة يوم 24 نوفمبر الماضي بمقرّ وزارة البيئة بالعاصمة، خُصّصت لمتابعة تقدّم هذا المشروع الذي تُقدّر طاقته الاستيعابية بـ140 ألف طن سنوياً. ويُذكر أنّ هذا المشروع ظلّ معطّلاً منذ سنة 2022 بانتظار استكمال الإجراءات الفنية والتمويلية.

وتؤكّد السلطات الجهوية أنّ غلق المصبّ يمثّل خطوة مهمّة نحو تحسين الوضع البيئي والصحّي بولاية قفصة، ريثما يتمّ تفعيل مشروع التثمين الذي سيُحدث نقلة نوعية في إدارة النفايات.

