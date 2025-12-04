Français
Anglais
العربية
مجتمع

قفصة: غلق نهائي للمصبّ البلدي بعد 47 سنة من التلوّث

قفصة: غلق نهائي للمصبّ البلدي بعد 47 سنة من التلوّث

أُعلن أمس الأربعاء 3 ديسمبر 2025 عن الغلق النهائي للمصبّ المخصّص للنفايات المنزلية بولاية قفصة، لما يمثّله من مصدر تلوّث بيئي كبير يهدّد صحّة المتساكنين بالأحياء المجاورة له. وقد تمّ اتّخاذ هذا القرار خلال جلسة انتُظمت بمقرّ الولاية بحضور مختلف الأطراف المتدخّلة.

ويمتدّ هذا المصبّ على مساحة تُقدّر بـ30 هكتاراً، ويقع بالقرب من أحياء سكنية وجامعية، وقد دخل حيّز الاستغلال منذ سنة 1978، ليشكّل على امتداد سنوات طويلة مصدر قلق وشكايات متواصلة من الأهالي بسبب الروائح الكريهة والحشرات وتسرب العصارة الملوّثة.

وفي إطار البحث عن حلول جذرية لمعضلة النفايات، تعمل السلط الجهوية على إنجاز وحدة لمعالجة وتثمين النفايات المنزلية بالجهة. وقد التأمت جلسة يوم 24 نوفمبر الماضي بمقرّ وزارة البيئة بالعاصمة، خُصّصت لمتابعة تقدّم هذا المشروع الذي تُقدّر طاقته الاستيعابية بـ140 ألف طن سنوياً. ويُذكر أنّ هذا المشروع ظلّ معطّلاً منذ سنة 2022 بانتظار استكمال الإجراءات الفنية والتمويلية.

وتؤكّد السلطات الجهوية أنّ غلق المصبّ يمثّل خطوة مهمّة نحو تحسين الوضع البيئي والصحّي بولاية قفصة، ريثما يتمّ تفعيل مشروع التثمين الذي سيُحدث نقلة نوعية في إدارة النفايات.

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:, , , , , , , , , , , ,

Recommended for you


الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

436
أخر الأخبار

منذ فجر اليوم: ضباب كثيف يُغطّي ولاية باجة

376
اقتصاد وأعمال

44 بالمائة منها قروض السكن: أكثرمن 30 مليار دينار قائم القروض الموظفة على الأفراد في تونس نهاية سبتمبر 2025
349
أخر الأخبار

وزيرة المالية تُحذّر : “قانون المالية لن يُطبق..إذا تواصلت الأمور على هذه الشاكلة” [فيديو]
324
الأخبار

فضيحة تهزّ الاتحاد الأوروبي: مداهمات وإيقافات تطال الجهاز الدبلوماسي وكلّية أوروبا
298
الأخبار

تهريب مخدرات بمدنين : إيداع زوجين أجنبيين السجن بعد حجز أكثر من 4 كلغ من الكوكايين
294
الأخبار

مدرب المتتخب الفلسطيني : منتخب تونس كبير و قوي [فيديو]
286
الأخبار

إيقاف العياشي الهمامي تنفيذا لمضمون الحكم النهائي الصادر استئنافيا في قضية التٱمر
284
اقتصاد وأعمال

مجلس وزاري لتقديم مشروع مخطط التنمية 2026-2030
277
أخر الأخبار

البرلمان يُقرّ ووزيرة المالية تعترض.. رئيس لجنة التشريع العام يكشف السيناريوهات المُمكنة (فيديو)
276
الأخبار

نابل : القبض على 3 أشخاص و حجز 5700 قرص مخدر بحوزتهم

© 2025 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى