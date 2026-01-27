Français
Anglais
العربية
قفصة: مجاوزة ممنوعة خطيرة تسفر عن إصابة 8 أشخاص 

جدّ صباح اليوم الثلاثاء 27 جانفي 2026 حادث مرور على مستوى منطقة الفج التابعة لولاية قفصة، تمثّل في اصطدام بين سيارة نقل لواج وشاحنة خفيفة وسيارة خاصة، ما أسفر عن إصابة ثمانية أشخاص.

وقد تم نقل المصابين إلى المستشفى الجامعي بقفصة لتلقي الإسعافات اللازمة، حيث أكد مصدر طبي مسؤول أن حالتهم الصحية مستقرة ولا تشكل خطورة في الوقت الحالي.

وفي المقابل، أفاد مصدر أمني مسؤول أن المجاوزة غير القانونية كانت السبب المباشر في وقوع الحادث، مشدّدًا على ضرورة الالتزام بقواعد السلامة المرورية واحترام قانون الطرقات، خاصة في المحاور التي تشهد كثافة في حركة المرور.

