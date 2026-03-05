Français
الأخبار

قليبية: تواصل البحث عن 6 بحارة مفقودين منذ أكثر من أسبوعين

تتواصل بولاية نابل عمليات البحث عن ستة بحارة فقد الاتصال بهم بعد خروجهم في رحلة صيد انطلقت من ميناء قليبية منذ يوم 24 فيفري الماضي.

وأفاد مصدر أمني أن الوحدات التابعة لمنطقة الحرس البحري بقليبية شرعت في عمليات التمشيط منذ يومين إثر تلقي إشعار حول فقدان مركب صيد في عرض البحر وتأخر عودة طاقمه، رغم أن رحلاتهم المعتادة لا تتجاوز عادة خمسة أيام.

وقد تم تعزيز جهود البحث صباح الأربعاء بتدخل مروحية تابعة للحرس الوطني للقيام بعمليات مسح جوي، بالتوازي مع عمليات التمشيط البحري التي تقوم بها الوحدات العائمة.

غير أن تدهور الظروف الجوية وارتفاع سرعة الرياح على السواحل دفع الوحدات البحرية إلى الانسحاب خلال فترة ما بعد الظهر، ما أدى إلى تعليق عمليات البحث مؤقتًا.

وتواصل الجهات الأمنية متابعة تطورات الأحوال الجوية في انتظار تحسن الظروف البحرية لاستئناف عمليات البحث والتمشيط عن البحارة المفقودين.

المصدر: وات


