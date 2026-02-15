قمّة الاتحاد الإفريقي : تونس تجدّد دعمها لفلسطين و تُكثّف تحرّكاتها الدبلوماسية في أديس أبابا

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

أختتمت اليوم الأحد بالعاصمة الأثيوبية أديس أبابا، أشغال الدورة العادية 39 لقمّة مؤتمر رؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي التي تمّ خلالها استكمال مناقشة عدد من المسائل التي تهمّ القارة الإفريقية وشراكاتها واعتماد القرارات المقدّمة من قبل المجلس التنفيذي للاتحاد في شتى المجالات المتصلة بالسلم والأمن في إفريقيا وبرامج الاندماج الاقتصادي والأمن المائي والطاقي.

و ذكرت وزارة الخارجية في بلاغ ، أن الوزير محمد علي النفطي وخلال مناقشة التقرير الخاص بالوضع في فلسطين والشرق الأوسط، جدّد موقف تونس المبدئي الثابت والداعم لنضالات الشعب الفلسطيني ولحقه في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة وكاملة السيادة على كامل أرض فلسطين وعاصمتها القدس الشريف، منوّها بالتضامن الإفريقي مع الشعب الفلسطيني والموقف المشرّف للاتحاد الإفريقي ممّا تشهده الأراضي الفلسطينية من اعتداءات منذ سنتين.

و دعا الوزير، مجددا، المجتمع الدولي لتحمّل مسؤولياته في ضمان ديمومة وقف إطلاق النار وحماية الشعب الفلسطيني.

من جهة أخرى وبخصوص لقاءات النفطي خلال مشاركته في اشغال هذه الدورة، إلتقى بالمناسبة مع نظيره المصري بدر عبد العاطي، حيث تمّ تجديد العزم المشترك على توطيد العلاقات التاريخية بين البلدين والعمل على تعزيز التعاون الثنائي في شتى المجالات في ضوء التوصيات الصادرة عن الدورة الثامنة عشر للجنة العليا المشتركة الملتئمة بالقاهرة في سبتمبر 2025 ومتابعة تجسيدها بما يستجيب لتطلعات الشعبين الشقيقين، إضافة إلى حسن الاستعداد للاستحقاقات الثنائية المبرمجة، فضلا عن زيادة التنسيق بين البلدين في المحافل متعدّدة الأطراف على المستويين الإفريقي والدولي.

و أكّد الوزيران الحرص على تكثيف التنسيق والتشاور في ضوء مخرجات اجتماع آلية التشاور الثلاثي حول ليبيا بين وزراء خارجية تونس ومصر والجزائر، المنعقد بتونس يوم 26 جانفي الفارط ، بما يوفر الدعم اللازم للتوصّل إلى تسوية سياسية، تحت مظلة الأمم المتحدة، في إطار حلّ ليبي-ليبي يضمن وحدة ليبيا وسلامة أراضيها ويستجيب لتطلعات الشعب الليبي إلى تحقيق الاستقرار والرفاه.

و في اديس ابابا عقد الوزير كذلك لقاء مع المدير العام للمركز الإفريقي لمراقبة الأمراض والوقاية منها (Africa CDC)، جان كاسيا تمّ خلاله التطرّق لأهمية تطوير التعاون بين تونس وهذا الجهاز الإفريقي في مختلف المجالات الصحية، والاستفادة من التجربة التونسية وخبراتها من قبل الدول الإفريقية، علاوة على السعي إلى مزيد الارتقاء بالمنظومة الطبية في إفريقيا، بما يتماشى مع التطورات التكنولوجية والرقمية في العالم، إلى جانب فرص الاستثمارات المتاحة بتونس في ميادين الصناعات الدوائية واللقاحات وآفاق تعزيز صادراتها إلى الأسواق الإفريقية.

و من جانبه، أكّد المسؤول الإفريقي أن المنظومة الصحية التونسية تعتبر نموذجا يحتذى به في إفريقيا، معربا عن حرص المركز على تكثيف التعاون مع تونس والاستفادة من تجربتها المشهود لها وكفاءاتها عالية المستوى في أفق زيارة مبرمجة لمدير عام المركز الإفريقي إلى بلادنا خلال الفترة المقبلة.

و التقى وزير الشؤون الخارجية رئيس مجموعة البنك الأفريقي للتنمية BAD، سيدي ولد التاه حيث تمّ تأكيد أهمية تعزيز التعاون بين تونس وهذه المؤسسة المالية الهامة ولا سيما فيما يتعلق بتمويل المشاريع التنموية والاستثمارية، إضافة إلى برمجة زيارة عمل مثمرة إلى تونس في الفترة القادمة.

و عقد وزير الخارجية ايضا لقاء مع الأمينة العامة للسوق المشتركة لشرق وجنوب إفريقيا (كوميسا COMESA)، تشيليشي مبوندو كابويبوي، تم خلاله التأكيد على التزام تونس بالعمل الإفريقي المشترك وحرصها على المساهمة الفاعلة في تحقيق الاندماج الاقتصادي بين دول القارة الإفريقية بما يدعم آليات تكثيف المبادلات التجارية في منطقة الكوميسا.

و من جانبها، أكّدت المسؤولة الإفريقية دور تونس المحوري في منطقة السوق المشتركة كوميسا، متطلعة إلى زيارة تونس في المدة القادمة قصد مزيد دعم التنسيق مع الهياكل التونسية المختصة في المجال التجاري.

