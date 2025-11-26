قناة جديدة تُعلن نقلها لمباريات كأس العرب

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

أعلنت المؤسسة العمومية للتلفزيون الجزائري ، عن حصولها رسميًا على حقوق بث كافة مباريات بطولة كأس العرب- فيفا 2025.

و هي المنافسة التي ستُقام بدولة قطر في الفترة الممتدة بين 1 و 18 ديسمبر المقبل.

و أكد التلفزيون الجزائري أنه سيخصّص للمسابقة تغطية استثنائية تشمل استوديوهات تحليلية قبل المباريات و بعدها، تبَثّ مباشرة من الجزائر والدوحة، إلى جانب فقرات و تقارير خاصة تمنح الجمهور متابعة وافية لأجواء المنافسة.

يذكر أنّ العديد من القنوات أعلنت سابقا نقلها لهذه المسابقة على غرار “بي إن سبور” ، قناة الكأس ، قناة أبو ظبي الرياضية و قنوات دبي الرياضية.

