Français
Anglais
العربية
الأخبار

قناة جديدة تُعلن نقلها لمباريات كأس العرب

قناة جديدة تُعلن نقلها لمباريات كأس العرب

أعلنت المؤسسة العمومية للتلفزيون الجزائري ، عن حصولها رسميًا على حقوق بث كافة مباريات بطولة كأس العرب- فيفا 2025.

و هي المنافسة التي ستُقام بدولة قطر في الفترة الممتدة بين 1 و 18 ديسمبر المقبل.

و أكد التلفزيون الجزائري أنه سيخصّص للمسابقة تغطية استثنائية تشمل استوديوهات تحليلية قبل المباريات و بعدها، تبَثّ مباشرة من الجزائر والدوحة، إلى جانب فقرات و تقارير خاصة تمنح الجمهور متابعة وافية لأجواء المنافسة.

يذكر أنّ العديد من القنوات أعلنت سابقا نقلها لهذه المسابقة على غرار “بي إن سبور” ، قناة الكأس ، قناة أبو ظبي الرياضية و قنوات دبي الرياضية.

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:

الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

451
أخر الأخبار

باجة: تعليق الدروس في نفزة وعمدون بسبب سوء الأحوال الجوية وتواصل فيضان الأودية

406
الأخبار

انقطاع مياه الشرب عن عدد من مناطق ولاية باجة
342
أخر الأخبار

وزير الشؤون الدينية: دخل المُؤدّبين في الكتاتيب قد يتجاوز 3 آلاف دينار شهريا [فيديو]
337
أخر الأخبار

باجة : الصوناد تواصل أشغال صيانة قناة التوزيع الرئيسية للمياه بوسط المدينة
309
الأخبار

رسمي : شكري الخطوي يغادر الملعب التونسي
289
أخر الأخبار

قضية تزوير شهائد في القصرين: السجن 24 عاما ضد مدير عام سابق و 6 سنوات ضد الصنكي الأسودي
287
الأخبار

تحذير جوي: أمطار غزيرة ودرجات حرارة منخفضة يومي الأربعاء والخميس
286
الأخبار

لاعب النادي الإفريقي بلال آيت مالك يجري عملية جراحية.. و هذه مدة الغياب
282
أخر الأخبار

تونس: إيقاف سائق “تاكسي-دراجـة” من أجل طعن عون أمن ومواطن
278
الأخبار

انطلاق بيع تذاكر المباراة الودية بين النادي الإفريقي و منتخب نجوم القدس الفلسطيني

© 2025 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى