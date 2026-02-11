قنصلية الجمهورية التونسية بليل: دعوة عاجلة لتجديد جوازات السفر قبل موسم الذروة

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

في إطار الاستعدادات لموسم العودة الصيفية إلى تونس، دعت قنصلية الجمهورية التونسية بليل المواطنين التونسيين المقيمين ضمن دائرة القنصلية العامة للجمهورية التونسية بباريس، إلى المبادرة مبكرًا باتخاذ الإجراءات الإدارية اللازمة.

تجديد الجوازات واستخراجها للأطفال

وأكدت الوكالة على ضرورة:

تجديد جوازات السفر قبل حلول فترة الذروة الصيفية،

استخراج جوازات سفر للأطفال حديثي الولادة أو الذين لم يتحصلوا بعد على جواز سفر تونسي.

وتهدف هذه الدعوة إلى تفادي الاكتظاظ المعتاد خلال موسم الصيف وضمان إسداء الخدمات في أفضل الظروف.

التخطيط المسبق لتفادي الضغط

وأوضحت الوكالة أن مطلب تجديد جواز السفر يمكن تقديمه قبل ستة أشهر من تاريخ انتهاء صلوحيته، وفي بعض الحالات قبل سنة كاملة.

ودعت المصالح القنصلية جميع المعنيين إلى التخطيط المسبق لإجراءاتهم الإدارية، بما يضمن سلاسة الخدمات وتيسير تنقلهم خلال العطلة الصيفية.

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس

تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب



