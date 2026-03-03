Français
Anglais
العربية
الأخبار

قنصلية تونس بدبي تدعو كافة أفراد الجالية إلى المبادرة بالتّرسيم القنصلي

قنصلية تونس بدبي تدعو كافة أفراد الجالية إلى المبادرة بالترسيم القنصلي

دعت القنصلية العامة للجمهورية التّونسية بدبي والإمارات الشّمالية كافة أفراد الجالية التّونسية غير الحاملين لبطاقات ترسيم قنصلي إلى المبادرة بالتّسجيل، وذلك في إطار إحكام ربط الاتصال بجميع المواطنين التّونسيين بدائرة الاعتماد، وتطبيقا لتوجيهات وزير الشّؤون الخارجية والهجرة والتّونسيين بالخارج.

و أوضحت القنصلية، في بلاغ صادر عنها صباح اليوم الثّلاثاء، أنّ عملية التّسجيل تتمّ إما عبر التوجه مباشرة إلى مقرها أو من خلال إرسال نسخ من جوازات السفر مرفقة بمعطيات الاتصال (رقم الهاتف و العنوان و البريد الإلكتروني) ،على البريد الإلكتروني المخصّص للغرضmailto:[email protected]

وأكّدت القنصلية العامة أن طاقمها يعمل على مدار ال24 ساعة و لمدة 7 ايام لمتابعة تطورات الأوضاع واتخاذ الإجراءات الضرورية لفائدة أفراد الجالية، فضلا عن تأمين التواصل والرد على استفساراتهم.وجددت بالمناسبة دعوتها إلى الالتزام بالإرشادات الصادرة عن السلطات الإماراتية والاعتماد على المصادر الرسمية لاستقاء المعلومات.

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:,

Recommended for you


الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

845
الأخبار

تسمية سميرة قيزة رئيسة أولى للمحكمة الإدارية

414
الأخبار

بداية من اليوم: انطلاق حصّة التّجنيد الأولى لسنة 2026
362
الأخبار

الحرس الثوري الإيراني : حاملة الطائرات الأمريكية “أبراهام لينكولن” فرّت من موقع مهامها بعد إستهدافها ب4 صواريخ كروز
348
الأخبار

الشركة الوطنية للنقل بين المدن تعلن عن انطلاق خط جديد بين تونس و جربة
337
الأخبار

ارتفاع عدد القتلى و المصابين في القصف الإيراني على إسرائيل
316
أخر الأخبار

الحرب على إيران.. هل ستطول مدّتها و تتوسع رقعتها لتصبح حربا إقليمية؟ أحمد ونيس يقدم قراءته [فيديو]
302
الأخبار

3 قتلى و 14 جريحا جراء إطلاق نار داخل حانة بولاية تكساس
300
الأخبار

مدرب الأولمبي الباجي : خسرنا اليوم لكن مازالت البطولة متواصلة و بإمكاننا اقتلاع العديد من النقاط [فيديو]
299
الأخبار

وفاة زوجة علي الخامنئي متأثرة بإصابتها ( وكالة تسنيم)
293
الأخبار

مقترح قانون لتعديل شروط منح الجنسية التونسية

© 2026 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى