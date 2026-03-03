قنصلية تونس بدبي تدعو كافة أفراد الجالية إلى المبادرة بالتّرسيم القنصلي

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

دعت القنصلية العامة للجمهورية التّونسية بدبي والإمارات الشّمالية كافة أفراد الجالية التّونسية غير الحاملين لبطاقات ترسيم قنصلي إلى المبادرة بالتّسجيل، وذلك في إطار إحكام ربط الاتصال بجميع المواطنين التّونسيين بدائرة الاعتماد، وتطبيقا لتوجيهات وزير الشّؤون الخارجية والهجرة والتّونسيين بالخارج.

و أوضحت القنصلية، في بلاغ صادر عنها صباح اليوم الثّلاثاء، أنّ عملية التّسجيل تتمّ إما عبر التوجه مباشرة إلى مقرها أو من خلال إرسال نسخ من جوازات السفر مرفقة بمعطيات الاتصال (رقم الهاتف و العنوان و البريد الإلكتروني) ،على البريد الإلكتروني المخصّص للغرضmailto:[email protected]

وأكّدت القنصلية العامة أن طاقمها يعمل على مدار ال24 ساعة و لمدة 7 ايام لمتابعة تطورات الأوضاع واتخاذ الإجراءات الضرورية لفائدة أفراد الجالية، فضلا عن تأمين التواصل والرد على استفساراتهم.وجددت بالمناسبة دعوتها إلى الالتزام بالإرشادات الصادرة عن السلطات الإماراتية والاعتماد على المصادر الرسمية لاستقاء المعلومات.

