قوانين الاستثمار والصرف والهياكل الرياضية: أجندة الكتلة الوطنية المستقلة في 2026 (فيديو)

كشف النائب بـمجلس نواب الشعب، طارق الربعي، رئيس الكتلة الوطنية المستقلة، في تصريح خاص لـ“تونس الرقمية”، عن تجديد هياكل الكتلة في إطار التجديد الدوري لهياكل المجلس مع كل دورة تشريعية، وما رافقه من تغييرات على مستوى القيادة.

تغييرات في رئاسة الكتلة الوطنية المستقلة

وأوضح الربعي أنّ الكتلة ارتأت إدخال تغيير على مستوى رئاستها، حيث تم انتخابه رئيسًا للكتلة الوطنية المستقلة، إلى جانب انتخاب النائب مصطفى ببوكري في خطة نائب رئيس الكتلة.

وأشار رئيس الكتلة إلى أنّه تم ترشيح الرئيس السابق للكتلة، النائب عماد أولاد جبريل، ليكون ممثل الكتلة الوطنية المستقلة داخل مكتب مجلس نواب الشعب، بما يضمن استمرارية حضورها داخل هياكل القرار البرلماني.

قانون الاستثمار على رأس أولويات 2026

وبخصوص أبرز مشاريع القوانين التي تعتزم الكتلة الوطنية المستقلة العمل على تمريرها خلال سنة 2026، أكد طارق الربعي أن قانون الاستثمار سيكون على رأس أولويات الكتلة، لما له من أهمية في تحريك عجلة الاقتصاد ودفع التنمية.

وأضاف في السياق ذاته أن الكتلة ستعمل كذلك على رفع العراقيل الإدارية التي تحدّ من النشاط الاقتصادي، خاصة من خلال مراجعة مجلة التعمير ومجلة الصرف، بهدف تهيئة مناخ أكثر ملاءمة للاستثمار.

قانون الهياكل الرياضية ضمن الاهتمامات

كما أشار الربعي إلى أنّ قانون الهياكل الرياضية سيكون بدوره من بين أولويات الكتلة الوطنية المستقلة، موضحًا أنّ عددًا من النواب، من بينهم أعضاء بالكتلة، تقدموا بمقترح قانون في هذا الشأن.

وأكد أنه في صورة عدم تقديم وزارة الشباب والرياضة لمقترح قانون بديل، سيتم العمل على تمرير المقترح البرلماني المتعلق بتنظيم الهياكل الرياضية.

توجّه تشريعي داعم للإصلاح

وختم رئيس الكتلة تصريحه بالتأكيد على أنّ المرحلة القادمة ستشهد عملًا تشريعيًا مكثفًا داخل البرلمان، يرتكز على دعم الإصلاحات الاقتصادية والإدارية، وتعزيز الحوكمة، بما يخدم المصلحة العامة ويستجيب لانتظارات المواطنين.

