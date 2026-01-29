Français
Anglais
العربية
الأخبار

قيس سعيّد في البحر الأزرق: “تراكم المياه نتيجة الفساد وسوء التخطيط العمراني” [فيديو]

أدّى قيس سعيّد، رئيس الجمهورية، يوم الأربعاء 28 جانفي 2026، زيارة ميدانية إلى منطقة البحر الأزرق التابعة لمعتمدية المرسى، حيث لا تزال مياه الأمطار الراكدة تغمر عدداً من الشوارع، إثر التقلبات الجوية الأخيرة التي شهدتها الجهة.

وخلال الزيارة، شدّد رئيس الدولة على ضرورة دعم فرق الحماية المدنية التي واصلت عملها دون انقطاع خلال الأيام الماضية، من أجل استكمال عمليات ضخّ المياه، مؤكداً في المقابل على أهمية معالجة الأسباب الجذرية للفيضانات لتفادي تكرارها مستقبلاً.

الفساد والتخطيط العمراني في صلب الأزمة

وأوضح رئيس الجمهورية أن ما تشهده المنطقة لا يمكن اعتباره ظاهرة طبيعية فقط، بل هو نتيجة مباشرة لـ الفساد وسوء التخطيط العمراني، إضافة إلى ضعف شبكات تصريف مياه الأمطار.

وانتقد قيس سعيّد ما وصفه بـ الربط غير السليم لشبكات تصريف مياه الأمطار بقنوات الصرف الصحي، مشيراً إلى أن بعض هذه المنشآت كانت غير كافية منذ إنجازها، إن تمّ إنجازها أصلاً. كما ندد بممارسات تعويض قنوات معطوبة بأخرى بنفس الطاقة غير الملائمة، مع منح شهادات قبول وقتية ونهائية، رغم عدم مطابقة الأشغال للمعايير.

واعتبر رئيس الدولة أن هذه الممارسات ليست جديدة، لكنها تحوّلت مع مرور السنوات إلى سلوك مألوف في بعض الإدارات، ما ساهم في تكريس الفساد كأمر اعتيادي.

الإصغاء للمواطنين والتزام الدولة

وخلال جولته، تحادث رئيس الجمهورية مع عدد من سكان البحر الأزرق، مستمعاً إلى مشاغلهم وملاحظاتهم، ومثمّناً روح التضامن والتآزر التي أظهروها في مواجهة الأضرار التي خلّفتها الأمطار.

وأكد متابعته الدقيقة لأوضاع المتضررين في مختلف أنحاء البلاد، مشدداً على أن الدولة لن تتخلّى عن مواطنيها وستقف إلى جانبهم في كل الظروف.

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:, , , , , , , , ,

Recommended for you


الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

516
أخر الأخبار

الهلال الأحمر التونسي بباجة يواصل دعمه الاجتماعي ويعاين وضعيات عائلات معوزة

421
الأخبار

الأولمبي الباجي في اختبار صعب أمام الإتّحاد المنستيري و السليمي مطالب بالانتصار
363
الأخبار

بعد أمطار كشفت عن معالم جديدة: انطلاق تدخل المعهد الوطني للتراث بالموقع الأثري بهرقلة
361
الأخبار

تصنيف شنغهاي للجامعات 2025 : جامعة صفاقس الأولى وطنيا
334
الأخبار

التعاون الإيطالي يعزّز الاستثمارات الفلاحية في تونس بتسليم 88 جرّارًا في صفاقس
312
الأخبار

تأييد الأحكام الصادرة في قضية وفاة عمر العبيدي
312
اقتصاد وأعمال

36 دينارًا السعر الحقيقي لقارورة الغاز دون دعم وقريباً قوارير غاز جديدة مُوجّهة للصناعيين وسيارات التاكسي
306
الأخبار

تنقيح المرسوم 54: هل تكون رئاسة فوزي الدعاس للجنة التشريع العام نقطة تحوّل؟ (فيديو)
301
الأخبار

ماهر الكنزاري : “انتصار اليوم يجعلنا ننفرد بالمركز الأوّل” (فيديو)
298
اقتصاد وأعمال

البنك المركزي التونسي يصدر منشورًا جديدًا ينظّم التزامات مكاتب الصرف في مكافحة غسل الأموال

© 2026 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى