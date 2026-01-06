Français
Anglais
العربية
الأخبار

قيس سعيّد يؤكّد على الدّور المهم الذي يضطلع به الإعلام العمومي

قيس سعيّد يؤكّد على الدّور المهم الذي يضطلع به الإعلام العمومي

اجتمع رئيس الجمهورية قيس سعيّد يوم أمس بقصر قرطاج، بكـلّ من الرئيس المدير العام لمؤسّسة التلفزة التونسيّة شكري بن نصير، والرئيسة المديرة العامة لمؤسّسة الإذاعة التونسية هندة بن عليّة الغربي، والرئيس المدير العام لوكالة تونس إفريقيا للأنباء ناجح الميساوي ،والرئيس المدير العام لمؤسّسة “سنيب لابراس” سعيد بن كريّم ،والمفوّض بمؤسّسة دار الصباح محمّد بن سالم.

وتعرّض رئيس الدّولة في هذا الاجتماع وفق بلاغ للرئاسة، إلى عديد المحطّات التاريخية المتعلّقة بحريّة الصحافة في تونس ابتداء من أوّل نصّ الذي يعود تاريخ إصداره إلى الرابع عشر من شهر أكتوبر من سنة 1884 إلى النّصوص الحاليّة ،متوقّفا عند عديد المحطّات التاريخية، ودور الصحافة الوطنيّة في حركة التحرير الوطني وليس أقلّها جريدة “الحاضرة” ،ومحاضرات الشيخ محمّد الخضر حسين والشيخ عبد العزيز الثعالبي وغيرهم كثيرون.

كما أكّد رئيس الدّولة على الدّور الهام الذي يضطلع به الإعلام العمومي في خدمة المواطن والتعبير عن مشاغله اليومية وتوفير المعلومة الشفافة والتحيز لخدمة الصالح العام ،خاصّة بعد التفويض الشّعبي يوم 17 من شهر ديسمبر من السنة المنقضية.

وخلُص رئيس الجمهورية إلى التأكيد مجدّدا، على أنّ التحدّيات كبيرة لتحقيق أهداف الثّورة ،وشدّد على الإرادة الثابتة لاختصار المسافة في التاريخ والزّمن، مشيرا إلى أنّ عديد المفاهيم صارت بالية ولم تعد صالحة للاستعمال وأنّ العمل جارِ حتى تتواصل مسيرة التحرّر الوطني كما أرادها ويُريدها الشّعب التونسي.

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:,

Recommended for you


الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

515
الأخبار

باجة : تركيب محطة ضخ شمسية ضمن مشروع نبعة لتعزيز الفلاحة المستدامة [فيديو]

440
أخر الأخبار

باجة: رجة أرضية بقوة 4،3 درجات في تيبار
393
أخر الأخبار

علي الزّرمديني: المجموعات الارهابية في حالة ضعف و انكسرت على حدود تونس و لكنها لم تنتهي [فيديو]
354
الأخبار

الكشف عن حقيقة نفي مادورو إلى تركيا
324
الأخبار

مقتل ما لايقل عن 40 شخصا خلال عملية اعتقال مادورو
308
الأخبار

ديلان برون : المستقبل سيكون أفضل للمنتخب التونسي
301
الأخبار

لماذا أطلق ترامب النار على مادورو… ولماذا لا يفعل الشيء نفسه مع بوتين أو شي أو كيم جونغ أون؟
301
الأخبار

وزير الخارجية الأمريكي : لن ندعم بقاء نائبة رئيس فنزويلا على رأس السلطة
293
الأخبار

الأولمبي الباجي يواجه نادي سيون السويسري ودياً
290
الأخبار

المنتخب الكاميروني يفوز على جنوب إفريقيا و يصطدم بالمغرب في ربع نهائي الكان (فيديو)

© 2026 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى