قيس سعيّد يتوجه بكلمة إلى الشعب التونسي بمناسبة الاحتفال بعيد الفطر المبارك وبالذكرى السبعين لإعلان الاستقلال

توجه رئيس الجمهوريّة قيس سعيّد بكلمة إلى الشعب التونسي بمناسبة الاحتفال بعيد الفطر المبارك وبالذكرى السبعين لإعلان الاستقلال.

و قال رئيس الجمهوريّة أن الحفاظ على الاستقلال لا يقل أهمية عن الحصول عليه بل هو عملٌ لا مجال أن ينقطع و سيادة الدولة في الخارج تفترض و تقتضي سيادة الشعب في الداخل وفق ما يريده و يرتضيه.

و اضاف قيس سعيّد أن طريق الفداء من أجل هذا الوطن العزيز هي الطريق التي خطها الشعب حتى تتحقق جميع مطالبه لتبقى تونس حرةً مستقلةً ينتشر فيها العدل و تنتعش فيها الحرية عصيةً أبية أبد الدهر.

و اضاف قيس سعيّد أنه “في كل يوم نتوجه إلى العلي القدير مؤمنين خاشعين صادقين صامدين ثابتين بأن ينصر اخواننا في فلسطين ويكون لهم عوناً وييسر لهم كل أسباب النصر المبين و يثبتهم فوق أرضهم حتى يقيم دولتهم عليها كاملةً و كاملة السيادة وعاصمتها القدس الشريف”

