اقتصاد وأعمال

قيمة احتياطي تونس من الذهب ترتفع إلى أكثر من 1,5 مليار دينار

ارتفعت قيمة موجودات رصيد الذهب في تونس بنسبة أكثر من 30 بالمائة في 20 نوفمبر 2025 مقارنة بنهاية سنة 2024 مُسجّلة بذلك زيادة قدرها نحو 400 مليون دينار، حيث قفزت قيمة مخزون البنك المركزي من الذهب من 1,1 مليون دينار إلى 1,576 مليار دينار، بحسب البيانات المالية للبنك المركزي.

ويبلغ مخزون الذهب 6,8 طن من ضمنها 4,1 طن من السبائك مودعة في خزائن البنك و2,7 طن من السبائك مودعة في بنك إنقلترا إلى جانب قطع أثريّة، وهي ذات المؤشرات الخاصة بسنة 2024.

ويمثل الذهب أداة احتياطية بالغة الأهمية لجميع البنوك المركزية ومقياسًا هامًا يعتمدـه المستثمرون لضخ الاستثمارات حيث يُعتبر عنصر جذب في مناخ الأعمال.

وشهد العام الحالي أداءً استثنائيا للذهب لم يشهده ربما منذ أكثر من 50 عاما، فمنذ بداية العام الحالي شهدت أسعار الذهب صعودا بأكثر من 47%، وفاقت عائدات الذهب عائدات أبرز الأصول المالية العالمية.

تعليقات

مواضيع ذات صلة:, ,

