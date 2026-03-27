قيمة صادراتها خلال شهر جانفي بلغت 45,7 م.د مليون دينار.. تونس صدّرت منتوجات الصيد البحري إلى أكثر من 20 بلداً

بلغت صادرات منتوجات الصيد البحري إلى موفى شهر جانفي 2026 حوالي 1,8 ألف طن بقيمة 45,7 م.د مقابل 2,3 ألف طن بقيمة 49,7 م.د خلال نفس الفترة من سنة 2025 .
وقد توزعت صادرات منتوجات الصيد البحري باعتبار القيمة على أكثر من 20 وجهة حيث احتلت إيطاليا المرتبة الأولى (%35 ) تليها إسبانيا (%18) والجزائر (%13) وكندا بـنسبة 7 .%
وبلغت واردات منتوجات الّصيد البحري إلى موفي شهر جانفي 2026 حوالي 6,4 ألف طن بقيمة 36,6 م.د مقابل 5,7 ألف طن بقيمة 29,8 م.د خالل نفس الفترة من سنة 2025 .
وسجل ميزان التجارة الخارجية لمنتوجات الصيد البحري إلى موفى شهر جانفي لسنة 2026 فارق إيجابي بلغ 9,1 م.د مسجلا بذلك نسبة تغطية بـ .%125
