أخر الأخبار

قُبيل رمضان : الأسعار بالسوق المركزي بتونس العاصمة (صور)

رصد مراسل “تونس الرقمية” بولاية تونس اليوم الثلاثاء 17 فيفري 2026 أسعار الخضر والغلال واللحوم والأسماك بالسوق المركزي بتونس العاصمة.

وكانت الأسعار كالتالي :

*الخضر و الغلال

الفلفل : 3.7 دينار للكيلو

الطماطم : 1.9 دينار للكيلو

البطاطا : 2 دينار للكيلو

دقلة  9.8 دينار للكيلو

الفراولة 10 دينار للكيلو

البصل 1.6 دينار للكيلو

جلبانة: 5.6 دنانير للكيلو

*اللحوم الحمراء و البيضاء

العلوش :47 دينار للكيلو

*الأسماك

وراطة 25.6 دينار للكيلو

كروفات 25 دينار للكيلو

قرنيط 44.8 دينار للكيلو

