قُبيل رمضان : الأسعار بالسوق المركزي بتونس العاصمة (صور)

رصد مراسل “تونس الرقمية” بولاية تونس اليوم الثلاثاء 17 فيفري 2026 أسعار الخضر والغلال واللحوم والأسماك بالسوق المركزي بتونس العاصمة.
وكانت الأسعار كالتالي :
*الخضر و الغلال
الفلفل : 3.7 دينار للكيلو
الطماطم : 1.9 دينار للكيلو
البطاطا : 2 دينار للكيلو
دقلة 9.8 دينار للكيلو
الفراولة 10 دينار للكيلو
البصل 1.6 دينار للكيلو
جلبانة: 5.6 دنانير للكيلو
*اللحوم الحمراء و البيضاء
العلوش :47 دينار للكيلو
*الأسماك
وراطة 25.6 دينار للكيلو
كروفات 25 دينار للكيلو
قرنيط 44.8 دينار للكيلو
