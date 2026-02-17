قُبيل رمضان : الأسعار بالسوق المركزي بتونس العاصمة (صور)

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

رصد مراسل “تونس الرقمية” بولاية تونس اليوم الثلاثاء 17 فيفري 2026 أسعار الخضر والغلال واللحوم والأسماك بالسوق المركزي بتونس العاصمة.

وكانت الأسعار كالتالي :

*الخضر و الغلال

الفلفل : 3.7 دينار للكيلو

الطماطم : 1.9 دينار للكيلو

البطاطا : 2 دينار للكيلو

دقلة 9.8 دينار للكيلو

الفراولة 10 دينار للكيلو

البصل 1.6 دينار للكيلو

جلبانة: 5.6 دنانير للكيلو

*اللحوم الحمراء و البيضاء

العلوش :47 دينار للكيلو

*الأسماك

وراطة 25.6 دينار للكيلو

كروفات 25 دينار للكيلو

قرنيط 44.8 دينار للكيلو

