قُبيل رمضان..تشكيات من ارتفاع الأسعار ودعوة إلى تكثيف المراقبة [فيديو]

قُبيل حلول شهر رمضان المعظم، رصد مراسل “تونس الرقمية” بولاية باجة آراء عدد من المواطنين بخصوص الأجواء العامة بالجهة ومستوى الأسعار في الأسواق.

وعبّر عدد من المواطنين ، عن تذمرهم من الارتفاع المسجل في أسعار بعض المواد الغذائية خلال الفترة الأخيرة، خاصة اللحوم والغلال.

ودعا المواطنون الدولة ووزارة التجارة إلى تكثيف المراقبة الاقتصادية خلال شهر رمضان، بهدف ضمان التزويد المنتظم بالمواد الأساسية والتصدي لكل محاولات الترفيع غير القانوني في الأسعار، بما يخفف العبء عن العائلات ويضمن استقرار السوق.

