كأس أمم أفريقيا 2025 – المجموعة الخامسة: الجزائر تنطلق بقوة بفوز على السودان

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

بعد نسختين متتاليتين مخيبتين للآمال، استهلّ المنتخب الجزائري مشواره في كأس أمم أفريقيا 2025 بنجاح، إثر فوزه، يوم الأربعاء 24 ديسمبر، على نظيره السوداني، في إطار الجولة الأولى من منافسات المجموعة الخامسة.

وشهد ملعب الأمير مولاي الحسن بالرباط تفوّق “محاربي الصحراء”، الساعين إلى استعادة بريقهم، على المنتخب السوداني بنتيجة (3-0)، بفضل ثنائية وقّعها رياض محرز في الدقيقتين 2 و61 وابراهيم مازا (دق85).

ويُعدّ هذا الفوز مفتاحًا أساسيًا لترسيخ الثقة وتفادي أي توتر مبكر داخل هذه المجموعة الخامسة، التي تضمّ أيضًا منتخب بوركينا فاسو، الذي حقق بدوره فوزًا مثيرًا وقلب الطاولة على غينيا الاستوائية (2-1).

وبصفتهم أبطال أفريقيا مرتين (1990 و2019)، دخل الجزائريون غمار نسخة 2025 تحت ضغط خاص. فمنذ تتويجهم في القاهرة، عاشوا خيبتين كبيرتين، بعد خروجهم من دور المجموعات في نسختي 2021 و2023، دون تحقيق أي انتصار.

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس

تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب



