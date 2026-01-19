كأس أمم أفريقيا 2025: المغرب يلجأ إلى «الكاف» و«فيفا»

في أعقاب الخسارة في نهائي كأس أمم أفريقيا على أرضه، أعلنت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم (FRMF) أنها تقدّمت بشكاية رسمية إلى كلّ من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (الكاف) والاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، وذلك على خلفية الأحداث التي شهدتها المباراة النهائية بين المغرب والسنغال.

وفي بيان رسمي، ركّز المسؤولون المغاربة في المقام الأول على الانسحاب المؤقت للمنتخب السنغالي من أرضية الملعب، والذي جاء عقب قرار الحكم جان-جاك ندالا احتساب ركلة جزاء لصالح المغرب خلال الوقت بدل الضائع من الشوط الثاني.

وأكّدت الجامعة أن هذا الانسحاب أثّر بشكل بالغ في السير الطبيعي للمباراة، مشيرة إلى أنّ «هذا التصرّف كان له تأثير كبير على مجريات اللقاء وعلى مردود اللاعبين»، بحسب ما ورد في بيانها.

كما اعتبر المنظمون أنهم تضرّروا مما وصفوه بمحاولة ممارسة ضغط جماعي على الحكم، من قبل المدرب السنغالي باب تيـاو.

وفي ختام بيانها، حرصت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم على توجيه الشكر الجزيل للجمهور المغربي، الذي ظلّ داعمًا ومساندًا رغم الهزيمة في النهائي، قائلة: «تتقدّم الجامعة بخالص عبارات الشكر والتقدير إلى جميع الجماهير المغربية على حضورها المكثف ودعمها النموذجي طيلة أطوار البطولة».