كأس أمم أفريقيا 2025: تقديم، المنتخبات وجدول مباريات المجموعة الثالثة

ستضمّ المجموعة الثالثة من كأس أمم أفريقيا (CAN 2025) كلًا من تونس ونيجيريا وتنزانيا وأوغندا.

ومن المرتقب أن تكون المنافسة على بطاقتي التأهل إلى الدور الثاني قوية، حتى وإن بدا «النسور الخضر» و«نسور قرطاج» الأوفر حظًا على الورق.

عدد المشاركات

  • تونس (23 مرة): 1962، 1963، 1965، 1978، 1982، 1964، 1996، 1998، 2000، 2002، 2004، 2006، 2008، 2010، 2012، 2013، 2015، 2017، 2019، 2021، 2023 و2025.

  • نيجيريا: 1962، 1976، 1978، 1980، 1982، 1984، 1988، 1990، 1992، 1994، 2000، 2022، 2004، 2006، 2008، 2010، 2013، 2019، 2021، 2023.

  • تنزانيا: 1980، 2019، 2023 و2025.

  • أوغندا: 1962، 1968، 1974، 1976، 1978، 2017، 2019.

أفضل إنجاز

  • تونس: تُوّجت باللقب سنة 2004.

  • نيجيريا: تُوّجت باللقب سنوات 1980 و1994 و2013.

  • تنزانيا: الدور الأول.

  • أوغندا: ثمن النهائي 2019.

البرنامج
المباراة 1: نيجيريا ضد تنزانيا
المركب الرياضي بفاس، فاس
23 ديسمبر 2025 على الساعة 18:30

المباراة 2: تونس ضد أوغندا
الملعب الأولمبي بالرباط، الرباط
23 ديسمبر 2025 على الساعة 21:00

المباراة 3: أوغندا ضد تنزانيا
ملعب البريد، الرباط
27 ديسمبر 2025 على الساعة 18:30

المباراة 4: نيجيريا ضد تونس
المركب الرياضي بفاس، فاس
27 ديسمبر 2025 على الساعة 21:00

المباراة 5: أوغندا ضد نيجيريا
المركب الرياضي بفاس، فاس
30 ديسمبر 2025 على الساعة 17:00

المباراة 6: تنزانيا ضد تونس
الملعب الأولمبي بالرباط، الرباط
30 ديسمبر 2025 على الساعة 17:00

